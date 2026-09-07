Nemzeti Sportrádió

Paraúszó Eb: Illés Fanni bronzérmes

2026.09.07. 21:30
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Fotó: Szabó Miklós
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paraúszás paraúszó Európa-bajnokság Illés Fanni
Illés Fanni bronzérmet szerzett a Kocaeliben hétfőn rajtolt paraúszó Európa-bajnokságon.

A Magyar Paralimpiai Bizottság közösségi oldalának bejegyzése szerint Illés a 100 méteres mellúszás SB4-es döntőjében 1:54.77-es idővel ért célba, ezzel szerezte meg a harmadik helyet. A szombatig tartó kontinensviadalon 11 magyar úszó szerepel.

 

paraúszás paraúszó Európa-bajnokság Illés Fanni
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