Nemzeti Sportrádió

A női futsalválogatott döntetlent játszott az Eb-ezüstérmes Ukrajnával

2026.09.09. 20:13
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Fotó: valogatott.mlsz.hu
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futsal Ukrajna magyar női futsalválogatott
A magyar női futsalválogatott 1–1-es döntetlent játszott az esélyesebb ukránokkal a Budaörsön rendezett szerdai barátságos mérkőzésen.

A magyar szövetség (MLSZ) beszámolója szerint az előző két Eb-n sorrendben bronz- és ezüstérmes vendégek az első félidő derekán szerencsés góllal szereztek vezetést – Hardon Rita lábáról pattant a hálóba a labda –, a legutóbbi két kontinensviadalon egyaránt negyedik helyezett magyarok aztán a másodikban Horváth Viktória révén egyenlítettek.

„Örülök, hogy sikerült felvennünk a versenyt az ukránokkal, a meccs képe alapján reális eredmény született. Az ellenfél valamivel tudatosabb futsalt játszott, de a védekezésünk végig rendben volt, ez bizakodásra ad okot az Eb-selejtezők előtt. Remélem, hasonló ritmusú meccset játszunk holnap is, mert szükségünk van az ilyen tempójú találkozókra a selejtezők előtt” – mondta a mérkőzés után Frank Tamás szövetségi edző az MLSZ-nek.

A két csapat csütörtökön 17 órakor ismét összeméri az erejét az Aramis-csarnokban.

FUTSAL
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Magyarország–Ukrajna 1–1 (0–1)
Magyarország: Torma Lilla – Krascsenincs Csilla, Nagy Anikó, Horváth Viktória, Gajzágó Flóra. Csere: Deczki Vanda, Németh Noémi, Dorner Dóra, Szabó Bernadett, Csikó Noémi, Wiesner Dalma, Kiss Gréta, Hardon Rita, Sárosi Dóra, Gáll Zsófia, Ács Krisztina, Kota Gabriella
Gólszerző: Horváth (35.), ill. Hardon (10. – öngól)

 

futsal Ukrajna magyar női futsalválogatott
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