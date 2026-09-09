A női futsalválogatott döntetlent játszott az Eb-ezüstérmes Ukrajnával

A magyar szövetség (MLSZ) beszámolója szerint az előző két Eb-n sorrendben bronz- és ezüstérmes vendégek az első félidő derekán szerencsés góllal szereztek vezetést – Hardon Rita lábáról pattant a hálóba a labda –, a legutóbbi két kontinensviadalon egyaránt negyedik helyezett magyarok aztán a másodikban Horváth Viktória révén egyenlítettek.

„Örülök, hogy sikerült felvennünk a versenyt az ukránokkal, a meccs képe alapján reális eredmény született. Az ellenfél valamivel tudatosabb futsalt játszott, de a védekezésünk végig rendben volt, ez bizakodásra ad okot az Eb-selejtezők előtt. Remélem, hasonló ritmusú meccset játszunk holnap is, mert szükségünk van az ilyen tempójú találkozókra a selejtezők előtt” – mondta a mérkőzés után Frank Tamás szövetségi edző az MLSZ-nek.

A két csapat csütörtökön 17 órakor ismét összeméri az erejét az Aramis-csarnokban.

FUTSAL

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Ukrajna 1–1 (0–1)

Magyarország: Torma Lilla – Krascsenincs Csilla, Nagy Anikó, Horváth Viktória, Gajzágó Flóra. Csere: Deczki Vanda, Németh Noémi, Dorner Dóra, Szabó Bernadett, Csikó Noémi, Wiesner Dalma, Kiss Gréta, Hardon Rita, Sárosi Dóra, Gáll Zsófia, Ács Krisztina, Kota Gabriella

Gólszerző: Horváth (35.), ill. Hardon (10. – öngól)