Az amerikai kapitány szerint csapata nem csak Juhász Dorkára készül

„Mindent vagy semmit a jelszó ebben a szakaszban, itt már nem számítunk könnyű ellenfelekre. Minden nappal egyre jobbak vagyunk, és egyre fejlettebb az összjátékunk, ezt a mai edzésünkön is érzékeltem – nyilatkozta az MTI-nek az Alba Berlin belvárosi edzőközpontjában tartott szerdai tréning után a 45 éves szakvezető, aki 2024 óta másodedzőként, tavaly szeptember óta pedig szövetségi kapitányként dolgozik a nemzeti csapatnál, és 2020 óta a Duke Egyetem női együttesét is irányítja. – Ha így folytatjuk, akkor még nyerünk meccseket. A sorozatterhelés nem aggaszt, a WNBA-ben a játékosok hozzászoktak már a sűrű menetrendhez. Igaz, hogy nem vagyunk túl tapasztaltak, heten itt mutatkoztak be a válogatottban, kilencnek ez az első vb-je, és csak hárman rendelkeznek világbajnoki tapasztalattal.”

Az amerikai 3x3-as csapatot a tokiói játékokon aranyéremre vezető tréner ezután rátért a magyarokra, akiknek megnézte az eddigi négy mérkőzését, és a márciusi selejtezőn vívott találkozókat is.

„Nagyszerű csapatmunka jellemzi a őket, természetesen mindannyian ismerjük Dorkát a WNBA-ből, de nemcsak rá készülünk. Láttuk, hogy a magyarok gyorsan megbüntetik, ha hibázik az ellenfél, emellett erősek a palánk alatt. Ha pedig nem akcióból dobnak kosarat, akkor kierőszakolják a személyi hibákat, és mennek büntetőzni. Nem lesz egyszerű dolgunk védekezésben és támadásban sem” – tette hozzá Kara Lawson.

A háromszoros olimpiai, világ- és WNBA-bajnok Breanna Stewart azzal kezdte, hogy Juhász Dorka jelenléte sokat számít a pályán a magyaroknak.

„Azt kell elérnünk, hogy a lehető legtöbb labdát szerezzük meg, amikor meg akarják őt játszani – vázolta fel a terveket a török Fenerbahce légiósa. – Nem emlékszem, hogy mikor játszottam meccset 11.30-kor, de ez van, megreggelizünk, és elindulunk a csarnokba. Nagyszerű edzőnk van, bízunk benne, és mivel játékosként is remek volt, ő igazán érzi a belső történéseket a pályán. Ez a negyedik világbajnokságom, de ugyanúgy élvezem, mint az elsőt, mindig szívesen jövök a válogatottba, és mivel most sok a fiatal a keretben, egyfajta vezérszerepet is betöltök” –fejtette ki a 32 éves erőcsatár.

Az elmúlt négy világbajnokságon aranyérmes és 33 meccses győzelmi sorozattal büszkélkedő amerikaiak elleni negyeddöntő csütörtökön 11.30-kor kezdődik a Berlin Arénában.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

NEGYEDDÖNTŐ

11.30: Egyesült Államok–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!