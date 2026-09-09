MLSZ: a Ferencváros és a Debrecen is büntetést kapott

A FEB az FTC-t a Puskás Akadémia elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, és elrendeli 1 soron következő hazai férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen a Groupama Aréna B3 szektorának lezárását. A szektorbezárás büntetés végrehajtását 6 hónap időtartamra felfüggeszti, ugyanakkor a korábbi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott, 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárás-büntetés végrehajtását. A szankció a következő, Debrecen elleni NB I-es mérkőzésen, október 10-én lép életbe.

A DVSC-t is megbüntették, ugyanis szurkolói megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak az MTK elleni mérkőzésen. A debreceni klubnak pénzbüntetést kell fizetnie, a következő hazai bajnoki találkozóján – jövő szombaton a Vasas FC ellen – pedig zárva kell tartania a Nagyerdei Stadion B5, B6 és B7 szektorait.

Az előző heti bajnoki mérkőzésekkel összefüggésben a szurkolók rasszista, diszkriminatív megnyilvánulásai miatt eljárást indítottak az Újpest FC-vel és az ETO FC-vel, egyéb, kisebb súlyú fegyelmi vétség miatt pedig hét klubbal szemben.

A Videoton FC drukkerei a Szeged-Csanád Grosics Akadémia és a Mezőkövesd Zsóry FC elleni NB II-es mérkőzéseken megbotránkoztató kifejezéseket kiabáltak, ezért a klubot pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. A Karcagi SC elleni meccsen megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálására került sor, ezért a székesfehérváriaknak a pénzbüntetésen kívül le kell zárniuk az úgynevezett RBD-szektort a következő hazai találkozón. Emellett a korábbi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelték a korábban kiszabott szektorbezárást végrehajtását is.