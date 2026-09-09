Hazai győzelemmel kezdte a Veszprém a BL-t, Gáncs-Pető öt gólt dobott

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

One Veszprém HC–FC Porto (portugál) 36–28 (15–14)

Veszprém, 3815 néző. V: Rawicki, Fabryczny (lengyelek)

VESZPRÉM: NIELSEN – Lenne 1, MARTINOVIC 4, PESMALBEK 5, Ligetvári 1, Hesam, GÁNCS-PETŐ M. 5. Csere: Appelgren (kapus), Cindric 1, Descat 7 (7), Thiagus Petrus, REMILI 7, el-Dera 3, Dodics, Adel 1, Imre B. 1. Edző: Xavier Pascual

PORTO: Abrahamsson – A. Martínez 3 (2), Persson 2, R. Silva 1, BORGES 7, Gunnarsson, Oliveira 2. Csere: Antunes (kapus), Duarte, Gomes 2, V. Costa 2, Brandao 2, FERNANDES 5, Ferreira 1, Barbosa 1, Moreira. Edző: Carlos Martingo

Az eredmény alakulása. 9. perc: 7–4. 18. p.: 12–6. 24. p.: 14–8. 27. p.: 15–10. 35. p.: 20–14. 43. p.: 23–20. 50. p.: 28–22. 58. p.: 33–25

Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Hétméteresek: 7/7, ill. 3/2

KÜLÖNÖSEN FONTOS VOLT az első Bajnokok Ligája-mérkőzés a Veszprém férfi kézilabdacsapatának, amely hazai pályán fogadta az FC Portót. Az új lebonyolítási rendszer miatt nem lehet pontokat veszíteni, pláne esélyesként, mert a négyes csoportból csak az első kettő jut tovább, és ha a fiatal, új edzővel felálló portugálok esetleg ponto(ka)t rabolnának Veszprémből, akkor rögtön bejelentkeznek a második helyért a német Füchse Berlin mellett.

Rögtön egy Emil Nielsen-védéssel kezdődött a meccs, rövidről próbálkoztak a vendégek, ahonnan szinte lehetetlen gólt lőni neki, a dán negyedóra után már hat védésnél és eggyel kevesebb kapott gólnál járt. A vendégek egyszer sem vezettek, és a Veszprém sokáig magabiztosan irányította a találkozót, Imre Bence megszerezte első BL-gólját. A félidő hajráját nagyon elrontotta a magyar bajnok, de magának köszönhette, hogy újra szorossá vált a mérkőzés: alig három perc leforgása alatt három kétperces kiállítást szedett össze (Thiagus Petrus, Hugo Descat, Dragan Pesmalbek), és felhozta a Portót egyetlen gólra (15–14).