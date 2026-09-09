Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: nehezen indult, végül könnyedén nyert az ETO az MTK ellen

T. Z.T. Z.
2026.09.09. 19:55
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Rédecsi Polett két gólt szerzett az MTK ellen (Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook)
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MTK Győri Audi ETO KC Győri Audi ETO női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 2. fordulójában a címvédő Győri Audi ETO KC 37–28-ra nyert az MTK Budapest otthonában szerda kora este.

Második bajnokiját az MTK otthonában játszotta a címvédő győri együttes, és az első félidőben a vártnál jobban megszenvedett szívós ellenfelével. A budapestiek szerezték a mérkőzés első gólját, és nyolc perc játék után is még döntetlen állt az eredményjelzőn (5–5). Az ETO ezután ellépett kettő gólra, de az MTK vissza tudott kapaszkodni, s negyedóra játék elteltével is csak egygólos volt a felek közötti különbség (8–9).

A félidő hajrája azonban sokkal jobban sikerült az ETO-nak, amely az utolsó tíz percben elkezdett meglépni ellenfelétől; ennek köszönhetően pedig a szünetben már 19–11-re vezetett Per Johansson együttese. Az első 30 percben a győrieknél leginkább a négygólos Thale Rushfeldt Deilát lehetett dicsérni, de ugyanennyi gólt szerzett a mostanság kirobbanó formában kézilabdázó Tjasa Stanko is, aki azonban két hétméterest elhibázott az első félidőben a Magyar Kézilabda-szövetség statisztikája szerint. 

A második félidőben az ETO vezetett már 11 gólos különbséggel is, de az MTK az utolsó tíz percben kilenc, sőt nyolc gólra is megközelítette ellenfelét. Ritkaság, hogy a győriek az utolsó két és fél percben már nem szereztek egyetlen gólt sem, de így is magabiztosan, 37–28-ra megnyerték a találkozót.

Az ETO legeredményesebb játékosa végül a kilenc gólig jutó Sarah Bouktit volt, akit a nyolc góllal záró Stanko követett. Az MTK-nál Lancz Barbora nyolc gólt szerzett. 

NŐI NB I 
2. FORDULÓ
MTK Budapest–Győri Audi ETO KC 28–37 (11–19)
Jegyzőkönyv hamarosan!
KORÁBBAN
NEKA–FTC-Toyota Kovács 22–39 (12–23)

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