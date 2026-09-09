Nemzeti Sportrádió

Sallai kezdett a Galatában, Szoboszlai betalált az Anfielden – élő BL-eredménykövető

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.09.09. 21:30
Sallai Roland is kezdő ma (Fotók: Getty Images)
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Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik Sallai Roland BL-eredménykövetés Kerkez Milos
Kedden elkezdődött, szerdán folytatódott a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének alapszakasza: az FC Barcelona sikerrel nyitott, a Liverpool két magyarral a kezdőjében játszik az Atlético Madriddal, míg a Galatasaray Sallai Rolanddal a soraiban rohamoz a Sporting CP ellen. Kövesse az összes szerdai BL-meccs alakulását a Nemzeti Sport élő eredménykövetője segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, SZERDA
ÉLŐBEN
Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) 5–1 (O. Dembélé 17., 23., F. Torres 31., 47., 67., ill. S. Camara 58.)
Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 2–1 (Szoboszlai 40., Mac Allister 50., ill. M. Llorente 17.)
Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) 3–1 (Catamo 27., L. Suárez 57., Zalazar 63., ill. Torreira 6.)
Napoli (olasz)–Arsenal (angol) 0–0
KORÁBBAN
Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) 5–1 (Raphinha 3., 57., Adeyemi 22., Yamal 77., Gabriel Jesus 85., ill. Steijn)
VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger 3–1 (Demirovic 20., 26., 32., ill. Tripic 22.)

SZOBOSZLAI GÓLJA ITT!

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Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik Sallai Roland BL-eredménykövetés Kerkez Milos
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