Pap Bianka ezüstérmes, Konkoly Zsófia bronzérmes lett 200 méter vegyesen a paraúszó Eb-n

A Magyar Paralimpiai Bizottság közösségi oldalának bejegyzése szerint Pap a szám SM10-es döntőjében végzett a második helyen. Hotz Csengének ugyanebben a számban a negyedik helyet sikerült megszereznie, Janza Virág Csenge pedig az ötödik helyen ért célba.

A nap utolsó magyar érdekeltségű fináléjában megszületett a harmadik medál, Konkoly Zsófia ugyanis bronzérmes lett a 200 méter vegyes SM9 döntőjében.

Hétfőn Illés Fanni a 100 méteres mellúszás SB4-es döntőjében lett bronzérmes.

A szombatig tartó kontinensviadalon 11 magyar úszó szerepel.