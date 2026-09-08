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Pap Bianka ezüstérmes, Konkoly Zsófia bronzérmes lett 200 méter vegyesen a paraúszó Eb-n

M. B.M. B.
2026.09.08. 19:54
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Fotók: Szabó Miklós
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paraúszás Pap Bianka Konkoly Zsófia paraúszó Eb
Pap Bianka ezüstérmet szerzett 200 méter vegyesen a Kocaeliben zajló paraúszó Európa-bajnokság keddi versenynapján.

A Magyar Paralimpiai Bizottság közösségi oldalának bejegyzése szerint Pap a szám SM10-es döntőjében végzett a második helyen. Hotz Csengének ugyanebben a számban a negyedik helyet sikerült megszereznie, Janza Virág Csenge pedig az ötödik helyen ért célba.

A nap utolsó magyar érdekeltségű fináléjában megszületett a harmadik medál, Konkoly Zsófia ugyanis bronzérmes lett a 200 méter vegyes SM9 döntőjében.

Hétfőn Illés Fanni a 100 méteres mellúszás SB4-es döntőjében lett bronzérmes.

A szombatig tartó kontinensviadalon 11 magyar úszó szerepel.

paraúszás Pap Bianka Konkoly Zsófia paraúszó Eb
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