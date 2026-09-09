Szoboszlai egyenlítése után Mac Allister bombájával fordított a Liverpool az Atlético ellen

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

LIVERPOOL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 2–1 (1–1) – élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield Road, 21 óra. Vezeti: Massa (olasz)

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – A. Mac Allister (Gravenberch, 70.), Szoboszlai – Ngumoha (Frimpong, 60.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 60.) – Isak. Menedzser: Andoni Iraola

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, C. Romero, Hancko – Giu. Simeone, Barrios, Koke (Lookman, 59.), Baena (J. David, 73.) – J. Álvarez, Li Kang In (Grimaldo, 59.). Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Szoboszlai (40.), A. Mac Allister (50.), ill. M. Llorente (17.)

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