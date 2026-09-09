Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai egyenlítése után Mac Allister bombájával fordított a Liverpool az Atlético ellen

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.09.09. 22:10
Fotó: Getty Images
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Bajnokok Ligája BL BL-alapszakasz Liverpool Atlético Madrid
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában a Liverpool az Atlético Madridot fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
LIVERPOOL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 2–1 (1–1) – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road, 21 óra. Vezeti: Massa (olasz)
LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – A. Mac Allister (Gravenberch, 70.), Szoboszlai – Ngumoha (Frimpong, 60.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 60.) – Isak. Menedzser: Andoni Iraola
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, C. Romero, Hancko – Giu. Simeone, Barrios, Koke (Lookman, 59.), Baena (J. David, 73.) – J. Álvarez, Li Kang In (Grimaldo, 59.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Szoboszlai (40.), A. Mac Allister (50.), ill. M. Llorente (17.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

Bajnokok Ligája BL BL-alapszakasz Liverpool Atlético Madrid
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