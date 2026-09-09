Szoros első negyed után sima FTC-győzelem a Vasas ellen

Bővebben hamarosan.

A Komjádi Uszodában a házigazda angyalföldiek - aki népligeti riválisukhoz hasonlóan ugyanitt hétvégén érdekeltek lesznek a BENU Magyar Kupa négyes döntőjében – nagyjából másfél negyedig tudták tartani a lépést esélyesebb ellenfelükkel.

Az előző idényben a Bajnokok Ligájában bronzérmes gárda 2022. március 19. óta őrzi veretlenségét a magyar mezőnyben.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Vasas-Plaket–FTC Telekom Waterpolo 11–22 (3–3, 3–7, 3–7, 2–5)

Komjádi uszoda, 400 néző. V: Kollár, Tordai.

VASAS: Mizsei – Ragács 1, Bátori, Hessels B., ARANYI M. 3, Nagy M. 1, LAKATOS S. 3. Csere: Sudár (kapus), Tóth M., Baracs 1, Gyárfás T. 2, Gőgh, Szatmári L. Edző: Kovács Róbert

FTC: Vogel Soma – Manhercz K. 1, VIGVÁRI VENDEL 4, JANSIK SZ. 3, Kakarisz 2, MANDICS 3, Nagy Ákos 2. Csere: Szakonyi (kapus), FEKETE G. 3, Vámos M. 1, Vismeg Zs., VARGA V. 2, Jámbor, Di Somma 1. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 10/2, ill. 10/4. Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Megérdemelten nyert ekkora különbséggel a Ferencváros. Bátrak voltunk, mert három serdülőkorúval, illetve több ifijátékossal álltunk ki. Harcosan álltunk bele a meccsbe, többször vezettünk. Ezt kértem a fiúktól, hogy a jövőre is tekintettel a legjobb arcunkat mutassuk. Mindent megtettünk, a végére sajnos kinyílt az olló, de nem vagyok csalódott.

Nyéki Balázs: – Gondoltunk rá, hogy jó eséllyel fordíthatunk, viszont ez azért nehéz, mert a Vasas játékosai fejében az járhatott: nagy valószínűséggel nem verjük meg a Fradit, mégis beleállunk a meccsbe. Ezért nagyon becsülöm őket. A meccs elején nem értük el a minimum elvárhatót, ám a folytatásban magabiztosan, jól játszottunk, voltak hibák, de pozitívum, hogy váltottunk és nagy különbséggel nyertünk.

Szolnoki Dózsa–DVSE-Master Good 12–6 (3–1, 4–2, 4–2, 1–1)

Szolnok, 300 néző. V: Csanádi Zs., Kovács S.

SZOLNOK: KRÉMER – Krasznai 2, SCHMÖLCZ 1, Szabó II. Bence 2, Bedő, Kovács G. Kakstedter 2.Csere: Zerinváry 1, SIMON D. 2, Hidasi, Zeman 2, Teleki, Tigyi. Edző: Hangay Zoltán

DEBRECEN: Moravcsik – Macsi P. 2, Macsi M., Horváth Á., Ashanyin, Bozó 1, Varga B. Csere: Rajna (kapus), Smitula, KOVÁTS V. 2, Vidovenyec 1, Pónya, Tőzsér, Kiss N. Edző: Kádár Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 12/4. Gól –ötméteresből: 1/1, ill. 1/1. Kipontozódott: Varga B. (25. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – A kupakiesés után fontos volt, hogy jó rajtot vegyünk, különösen védekezésben remekeltünk, aminek szintén nagyon örülök. Továbbra is kétélű csapat vagyunk, mert tudunk gyengén, de jól is játszani, szerencsére ezúttal az utóbbi arcunkat mutattuk.

Kádár Kálmán: – Pörgösen és fegyelmezetten játszott a szolnoki csapat, mindezek mellett nagyon jól védekezett. Ellenben mi sok hibával vízilabdáztunk, végig futottunk az eredmény után, nem volt esélyünk a pontszerzésre.

UVSE–Semmelweis OSC 10–11 (4–3, 2–2, 3–2, 1–4)

Metalcom Szentes–One Eger 9–10 (1–3, 1–1, 5–3, 2–3)

EPS-Honvéd–Szegedi VE 12–11 (3–3, 4–2, 3–4, 2–2)

Később

19.30: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC