Nemzeti Sportrádió

Vay Ádám a dán élvonalba szerződött

2026.09.09. 18:56
null
Fotó: whitehawks.dk
Címkék
Dánia jégkorong Frederikshavn White Hawks Vay Ádám
Vay Ádám a dán jégkorong-bajnokságban érdekelt Frederikshavn White Hawkshoz szerződött.

A 32 éves válogatott kapus az előző idényt a szlovák élvonalbeli HK Poprádnál kezdte, majd októberben a cseh másodosztályú Piráti Chomutovhoz került.

Vay háromszor (2016, 2025, 2026) is tagja volt az elit-világbajnokságon szerepelt nemzeti csapatnak, amelyben összesen 41-szer lépett jégre.

 

Dánia jégkorong Frederikshavn White Hawks Vay Ádám
Legfrissebb hírek

Markgráf Ákos: Visz előre a koppenhágai közeg

Légiósok
2026.09.06. 11:22

Több évre marad a névadó szponzor a magyar központú hokiligában

Jégkorong
2026.09.05. 14:19

Első felnőttidényére készül a válogatottban már bemutatkozott Fehér Kolos

Jégkorong
2026.09.03. 10:35

Fiatal divattervezők értelmezték újra a jégkorongozók viseletét

Jégkorong
2026.09.01. 17:30

Jégkorong: beindult a nagyüzem a korosztályos válogatottaknál

Utánpótlássport
2026.08.30. 14:20

Az átalakult FEHA19-nél továbbra is a játékosok fejlesztése a fő cél

Jégkorong
2026.08.27. 11:14

Jégkorong: Tamás Helga gyorsan megtalálta a helyét a válogatottban

Utánpótlássport
2026.08.26. 17:59

Gólerős csatárral erősített a DVTK jégkorongcsapata

Jégkorong
2026.08.26. 14:05