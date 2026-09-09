Vay Ádám a dán élvonalba szerződött

Vay Ádám a dán jégkorong-bajnokságban érdekelt Frederikshavn White Hawkshoz szerződött.
A 32 éves válogatott kapus az előző idényt a szlovák élvonalbeli HK Poprádnál kezdte, majd októberben a cseh másodosztályú Piráti Chomutovhoz került.
Vay háromszor (2016, 2025, 2026) is tagja volt az elit-világbajnokságon szerepelt nemzeti csapatnak, amelyben összesen 41-szer lépett jégre.
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