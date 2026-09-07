Keddi sportműsor: rajtol a BL, Japán ellen a negyeddöntő a tét a női kosár-vb-n
SZEPTEMBER 8., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2, RTL+)
18.45: AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (RTL+)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Lille OSC (francia)–Real Betis (spanyol) (RTL+)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: AFC Bournemouth–Lincoln City (II.)
20.45: Crystal Palace–Middlesbrough (II.)
20.45: Leyton Orient (III.)–Bradford City (III.)
20.45: Sunderland–Hull City
21.00: Millwall (II.)–Newcastle United (Tv: Match4)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz, 1. forduló
16.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (Tv: Sport2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
19.55: Al-Kadiszija–Al-Ahli (Tv: Spíler1)
19.55: Al-Ittihad–Al-Fejha (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
14.45: 16. szakasz, Cortegana–Palos de la Frontera, 181.1 km (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
17.45: Magyarország–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Németország–Dél-Korea (Tv: M4 Sport)
SZNÚKER
14.00 és 20.00: English Open, 1. forduló (Tv: Eurosport2)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.45: férfi és női egyes, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
VITORLÁZÁS
ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Elszakad a cérna Szabalenkánál?
8.00: A vonalban Marosán György, majd Ujvári Máté
9.00: Nyáguly Gergely jelentkezik a női kosárlabda vb-ről. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: sikeres magyar vitorlázók
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil
14.00: Fonák és tenyeres
14.35: Szabadidő
Hazafutás. Műsorvezető: Jó András. Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: A legjobb nyolc közé jutásért játszik a magyar női kosárlabda-válogatott a berlini világbajnokságon
15.30: Mit vár az atlétikai világdöntőtől Halász Bence?Ú
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Gergelics József, Spiller István
17.00: Kézióra a 240-szeres korábbi válogatott kézilabdázó, Kenyeres Józseffel és a Budaörs női csapatának vezetőedzőjével, Buday Dániellel
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
17.45: Kosárlabda, női kosárlabda-vb, a Magyarország–Japán mérkőzés közvetítése
18.10: Labdarúgás, Bajnokok Ligája-előzetes
19.30: Labdarúgás, klub nélküli játékosok
20.10: Atlétika, fókuszban a világdöntő
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.15: Sportvilág