Keddi sportműsor: rajtol a BL, Japán ellen a negyeddöntő a tét a női kosár-vb-n

SZEPTEMBER 8., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

18.45: AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (RTL+)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Lille OSC (francia)–Real Betis (spanyol) (RTL+)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: AFC Bournemouth–Lincoln City (II.)

20.45: Crystal Palace–Middlesbrough (II.)

20.45: Leyton Orient (III.)–Bradford City (III.)

20.45: Sunderland–Hull City

21.00: Millwall (II.)–Newcastle United (Tv: Match4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Ligaszakasz, 1. forduló

16.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (Tv: Sport2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

19.55: Al-Kadiszija–Al-Ahli (Tv: Spíler1)

19.55: Al-Ittihad–Al-Fejha (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

14.45: 16. szakasz, Cortegana–Palos de la Frontera, 181.1 km (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

17.45: Magyarország–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Németország–Dél-Korea (Tv: M4 Sport)

SZNÚKER

14.00 és 20.00: English Open, 1. forduló (Tv: Eurosport2)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.45: férfi és női egyes, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

VITORLÁZÁS

ILCA 6 világbajnokság, Dún Laoghaire

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Elszakad a cérna Szabalenkánál?

8.00: A vonalban Marosán György, majd Ujvári Máté

9.00: Nyáguly Gergely jelentkezik a női kosárlabda vb-ről. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: sikeres magyar vitorlázók

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás

13.30: Profil

14.00: Fonák és tenyeres

14.35: Szabadidő

Hazafutás. Műsorvezető: Jó András. Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: A legjobb nyolc közé jutásért játszik a magyar női kosárlabda-válogatott a berlini világbajnokságon

15.30: Mit vár az atlétikai világdöntőtől Halász Bence?Ú

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Gergelics József, Spiller István

17.00: Kézióra a 240-szeres korábbi válogatott kézilabdázó, Kenyeres Józseffel és a Budaörs női csapatának vezetőedzőjével, Buday Dániellel

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint

17.45: Kosárlabda, női kosárlabda-vb, a Magyarország–Japán mérkőzés közvetítése

18.10: Labdarúgás, Bajnokok Ligája-előzetes

19.30: Labdarúgás, klub nélküli játékosok

20.10: Atlétika, fókuszban a világdöntő

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.15: Sportvilág