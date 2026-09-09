Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: simán nyert az FTC a NEKA vendégeként

T. Z.T. Z.
2026.09.09. 18:35
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Simon Petra volt az FTC legeredményesebb játékosa a NEKA ellen (Fotó: Szabó Miklós)
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FTC FTC-Toyota Kovács női kézilabda NB I NEKA
A női kézilabda NB I 2. fordulójának szerdai játéknapján az FTC-Toyota Kovács 39–22-re nyert a NEKA vendégeként.

Második mérkőzését is magabiztosan nyerte meg a Ferencváros – amely továbbra is nélkülözte a sérülés után lábadozó Márton Grétát – az NB I-ben, a zöld-fehérek ezúttal a NEKA gárdáját múlták felül 17 gólos különbséggel Balatonbogláron.

Az első öt percben még jól tartotta magát a NEKA, a hatodik perctől azonban folyamatosan növekedett a különbség a csapatok között. A 11 percben már négygólos különbséggel (4–8) vezetett a Ferencváros, amely a szünetig 11 gólosra (12–23) duzzasztotta előnyét. Az első félidőben főleg Angela Malestein, és az új szerzemény, Michala Möller kézilabdázott elemében a zöld fehéreknél, előbbi öt, utóbbi négy gólnál járt 30 perc játék után – miközben a hazaiaknál Dombi Luca négy lövésből négy gólig jutott.

Érthető, hogy a második félidőre már nem maradt semmi izgalom, az utolsó tíz perc 15 gólos (19–34) ferencvárosi vezetésről kezdődött, a végeredmény pedig 22–39 lett.

A Ferencváros legeredményesebb játékosa végül a hétgólos Simon Petra lett, őt követte Möller, aki végül hat gólig jutott. A NEKA-nál Mózsi Villő és Jelena Fanni öt-öt góllal zárt. 

NŐI KÉZILABDA NB I 
2. FORDULÓ
NEKA–FTC-Toyota Kovács 22–39 (12–23)
Jegyzőkönyv hamarosan!
KÉSŐBB
18.00: MTK Budapest–Győri Audi ETO KC

 

FTC FTC-Toyota Kovács női kézilabda NB I NEKA
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