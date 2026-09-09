Női kézilabda NB I: simán nyert az FTC a NEKA vendégeként

Második mérkőzését is magabiztosan nyerte meg a Ferencváros – amely továbbra is nélkülözte a sérülés után lábadozó Márton Grétát – az NB I-ben, a zöld-fehérek ezúttal a NEKA gárdáját múlták felül 17 gólos különbséggel Balatonbogláron.

Az első öt percben még jól tartotta magát a NEKA, a hatodik perctől azonban folyamatosan növekedett a különbség a csapatok között. A 11 percben már négygólos különbséggel (4–8) vezetett a Ferencváros, amely a szünetig 11 gólosra (12–23) duzzasztotta előnyét. Az első félidőben főleg Angela Malestein, és az új szerzemény, Michala Möller kézilabdázott elemében a zöld fehéreknél, előbbi öt, utóbbi négy gólnál járt 30 perc játék után – miközben a hazaiaknál Dombi Luca négy lövésből négy gólig jutott.

Érthető, hogy a második félidőre már nem maradt semmi izgalom, az utolsó tíz perc 15 gólos (19–34) ferencvárosi vezetésről kezdődött, a végeredmény pedig 22–39 lett.

A Ferencváros legeredményesebb játékosa végül a hétgólos Simon Petra lett, őt követte Möller, aki végül hat gólig jutott. A NEKA-nál Mózsi Villő és Jelena Fanni öt-öt góllal zárt.

NŐI KÉZILABDA NB I

2. FORDULÓ

NEKA–FTC-Toyota Kovács 22–39 (12–23)

Jegyzőkönyv hamarosan!

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