Ribakina elődöntős a US Openen, hétfőtől világelső lesz

A világranglistán 121. helyen álló, korábbi 4. helyezett Cseng Csin-ven jól kezdett, három adogatójátékát is semmire nyerte, majd 4:3-as vezetésénél brékelte a 2. helyen kiemelt Jelena Ribakinát. A kétszeres Grand Slam-győztes, orosz származású, nyolc éve kazah színekben szereplő játékosnak öt bréklabdája is volt a következő gémben, ám a kínai teniszező végül a negyedik játszmalabdáját kihasználta. A második felvonás viszont nagyon sima volt, Ribakina kétszer brékelve egyenlített, így jöhetett a döntő szett.

Az első nyolc játékban egy-egy bréklabdájuk volt, egyébként magabiztosan hozták a szervagémjeiket. Aztán a 2024-ben Australian Open-döntős Cseng semmi 40-nel kezdett, ám mindhárom bréklabdát hárította. Azonban ezt negyedszer is meg kellett volna tennie, ekkor pedig kettős hibát ütött. A 27 éves rivális az első meccslabdáját kihasználta, miután a kínai a hálóba ütött, így 2 óra 15 perc alatt véget ért a mérkőzésük.

Ribakina készülhet az elődöntőre, ahová a US Openen először jutott be (korábban még negyeddöntős sem volt), emellett pedig az is eldőlt, hogy hétfőtől ő lesz a világelső – pályafutása során először. A kazah versenyzőnek az élő rangsorban 8681 pontja van, így sem a jelenlegi ranglistavezető Arina Szabalenka, sem Jessica Pegula, sem Coco Gauff nem tudja megelőzni, még US Open-győzelem esetén sem – ebben az esetben nekik 8575, 8485 és 8464 pontjuk lenne. Ribakina lesz a 30. világelső a nőknél, akiknél kazah teniszező még sohasem állt az élen.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

NEGYEDDÖNTŐ

NŐI EGYES

Ribakina (kazah, 2.)–Cseng Csin-ven (kínai) 3:6, 6:1, 6:4

20.20: Andrejeva (orosz, 5.)–Gauff (amerikai, 4.)

FÉRFI EGYES

22.30: Hacsanov (orosz)–Blockx (belga, 28.)

Csütörtök, 1.30: Zverev (német, 1.)–Van de Zandschulp (holland)

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

NŐI EGYES

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Pegula (amerikai, 3.)

Andrejeva (orosz, 5.)/Gauff (amerikai, 4.)–Ribakina (kazah, 2.)

FÉRFI EGYES

Zverev (német, 1.)/Van de Zandschulp (holland)–Hacsanov (orosz)/Blockx (belga, 28.)

Tiafoe (amerikai, 11.)–Shelton (amerikai, 8.)