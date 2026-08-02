Kun Patrícia 28. lett a női 1 méteres műugrás selejtezőjében a vizes Eb-n

Kun Patrícia az utolsó előtti, 28. helyen végzett vasárnap a női 1 méteres műugrás selejtezőjében a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságon.
A kontinensviadal eredményközlő oldala szerint az UTE sportolója összesen 168,90 pontot kapott.
Az Eb-mezőny egyetlen magyar műugrója kedden a 3 méteres versenyszám selejtezőjében lesz érdekelt.
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