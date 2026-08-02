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Kun Patrícia 28. lett a női 1 méteres műugrás selejtezőjében a vizes Eb-n

2026.08.02. 15:28
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Kun Patrícia (Fotó: UTE/Facebook)
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vizes Eb Kun Patrícia műugrás
Kun Patrícia az utolsó előtti, 28. helyen végzett vasárnap a női 1 méteres műugrás selejtezőjében a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságon.

A kontinensviadal eredményközlő oldala szerint az UTE sportolója összesen 168,90 pontot kapott.

Az Eb-mezőny egyetlen magyar műugrója kedden a 3 méteres versenyszám selejtezőjében lesz érdekelt.

 

vizes Eb Kun Patrícia műugrás
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