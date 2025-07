Műúszás: huszadik hely a mieink kedvenc számában

A változatos növényvilágáról ismert Kallang parkban sétáló turisták elidőztek az óriáskivetítő előtt, amelyet jó érzékkel az árnyékos ösvény és az úgynevezett Világbajnokság Aréna közé húztak fel a szervezők. A járókelők tekintetéből arra következtettünk, hogy nemigen értik, amit látnak, de tetszik nekik – segítünk: a leglátványosabb műúszószám, az akrobatikus kűr selejtezője zajlott odabent.

A korábbi napokhoz képest meglehetősen sokan voltak a lelátón, az Almádi Zsófia, Barbócz Blanka, Boros Szonja, Duhonyi Léda, Fehér Gréta, Janku Titanilla, Márialigeti Réka, Taksonyi Blanka összeállításban versenyző magyar csapatot is nagy tapssal fogadta a közönség. A mieink pörgős zenei válogatással készültek a háromperces gyakorlatra, amelyet az előzőekhez hasonlóan kimondottan jól kezdtek, a második és a harmadik dobásukra csupa nyolcast kaptak a bíráktól. Akkor sem tört meg a lányok lendülete, ha valamelyik elem kivitelezése kicsit bizonytalanabbra sikerült: az átlépés is megvolt, mosolyogva és elégedetten ölelhették meg egymást a vízben.

„Nagyon élveztük a kűrt, ebben a szezonban ez sikerült a legjobban – értékelt Boros Szonja, amikor a helyezést még nem, de a pontszámot (150.2713) már ismertük. – Szeretjük ezt a zenét és az átkötéseket is, annak pedig kimondottan örülünk, hogy nem kaptunk basemarkot – ez mutatja a fejlődésünket.”

Aki még nem tudná, a basemark a nagy hibára utal – az elemek nehézségi fokát, ezáltal a pontszámot is jelentősen csökkenti. A mieink úgy hajtották végre a gyakorlatot, ahogy az edzőkártyán szerepel, ráadásul a bírák a művészi benyomást is jóra értékelték, hetesek kerültek a pontozólapra. A hangosbeszélő közvetlenül a magyar kűr után bemondta, hogy 2027-ben Budapesten rendezik meg a világbajnokságot, ami értelemszerűen a magyar műúszóknak is pluszmotivációt jelent.

„Nagy lökést ad a csapatnak, hogy két év múlva olyanok ülnek majd a lelátón, akik ismernek minket. Azon leszünk, hogy a magyar szurkolók előtt is jól teljesítsünk – hangsúlyozta Duhonyi Léda, majd a következő időszakra is kitért. – A felkészülést és a versenyt is »megnyomtuk«, most jöhet a pihenő, a lazulás.”

Merthogy a csütörtöki selejtező volt a magyar műúszó-válogatott utolsó szingapúri fellépése: csapatunk a 20. helyen zárt, a legjobb tizenkettő jutott tovább. Nagy izgalmak várhatók a pénteki fináléban, ugyanis a káprázatos kűrt bemutató, közönségkedvenc spanyolok mindössze másfél ponttal kaptak kevesebbet a gyakorlatot mértani pontossággal végrehajtó kínaiaknál.