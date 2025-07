Műúszás: a mezőny felét megelőzte a Barbócz, Taksonyi páros

– Nos örülünk? – kérdeztük a vegyes zónában a Barbócz, Taksonyi kettőstől, mire a két Blanka szinte teljesen egyszerre válaszolt.

– Nagyon!

Az összhang a vízben is érződött: a női páros szabadprogram selejtezőjében ragyogóan kezdte kűrjét a magyar kettős, amely az első három, egyaránt nehéz hibridelemre magas pontszámot kapott. A gyakorlat középső része is jól sikerült a mieinknek, a csapattársak a lelátón, az edzők a pódiumon ugráltak, majd öleléssel fogadták Barbóczékat, akik úgy érezték, kihozták a maximumot a programjukból. Az élmezőnyből a mexikóiak, a japánok és a kínaiak is kaptak basemarkot (azaz a megadott nehézségi érték helyett a minimális alappontot számították), a 18. helyen végző magyar páros viszont nagy hiba nélkül csinálta végig a gyakorlatát.

„Ez a kűr olyan, hogy akárhányszor gyakoroljuk az edzésen, mindig nehéz marad. Izgultunk előtte, kicsit talán félünk is tőle, mert nagy kihívást jelent – ecsetelte Barbócz Blanka, akit a pontszámról (214.8972) is kérdeztünk. – Az eddigi legmagasabb, amit erre a gyakorlatunkra kaptunk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Alig vártuk, hogy megmutathassuk ezt a kűrt, megkönnyebbültünk, miután előadtuk. A művészi benyomáson és a végrehajtáson is tudtunk javítani, szóval elégedettek lehetünk.”

Elégedettségre ad okot az is, hogy a mezőny felét megelőzte a magyar duó, amely a tavalyi világbajnoksághoz képest nyolc helyet lépett előre a szabadprogramban. S hogy melyik volt a kűr legnehezebb szakasza? Taksonyi Blanka szerint a harmadik hibrid, amelynek kivitelezésekor 22 másodpercet töltöttek megszakítás nélkül a víz alatt.

„Amikor már teljesen elfáradtunk, még rátettük egy lapáttal – mondta mosolyogva Taksonyi. – Utána kaptunk egy kis levegőt, és mindent beleadtunk, hogy a vége is jól sikerüljön. Nagyon nehéz és fárasztó két hét van mögöttünk, nincs olyan nap, hogy ne edzenénk vagy versenyeznénk. Visszagondolva biztosan felejthetetlen élmény lesz a világbajnokság, megtisztelő és felemelő érzés, hogy öt kűrrel is indulhatunk.”

Az utolsó éppen a magyar csapat kedvence, az akrobatikus kűr lesz, amelyben helyi idő szerint csütörtök délelőtt rendezik meg a selejtezőt. A többi számhoz hasonlóan a legjobb tizenkettő folytathatja a döntőben.