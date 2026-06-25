Nyílt vízi úszás: Fábián Bettina ott lesz az Eb-n, de lehet, hogy csak váltóban indul

„Én készülni fogok az Eb-re, egy öt-hat napos verseny, négy távval a váltóval együtt. Ha minden kötél szakad, akkor is el fogok indulni, ha kell, csak a váltóval, az ugyanis egy Fradi-váltó, mindig közel állt hozzám a váltó, a csapatért úszás. Ha kell, a program végén a váltóban elindulok, addigra úgyis ki fog derülni, ha bárkinek gondja van a Szajnában való úszással, vagy addigra átteszik a helyi tóba a váltót” – nyilatkozta a fradi.hu-nak Fábián Bettina.

Az úszó elmondta, az eredeti tervek szerint éppen ma, csütörtökön utazott volna Rómába, hogy a medencés Európa-bajnokságon való induláshoz szükséges szintidőt ússzon, de a betegsége miatt nem tudott elutazni.

„Az volt a terv, hogy a medencés Eb lesz a fókuszban, ott próbálom kihozni magamból a maximumot, de ettől ezzel a betegséggel búcsút kellett intenem. Mindezek ellenére én készülni fogok a nyílt vízi Eb-re, mert benne van a pakliban, hogy ezek után átteszik a versenyt” – fogalmazott Fábián.