Nemzeti Sportrádió

Nyílt vízi úszás: Fábián Bettina ott lesz az Eb-n, de lehet, hogy csak váltóban indul

P. K.P. K.
2026.06.25. 18:08
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Fábián Bettina a betegsége ellenére készül az Európa-bajnokságra (Fotó: fradi.hu)
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Mint már beszámoltunk róla, a Setúbalban két ezüstérmet szerző Fábián Bettina a nyílt vízi világkupaversenyek után itthon rosszul lett, kórházba került, hét órán keresztül kapott infúziót. Közösségi oldalán arról írt, hogy az egészségügyi kockázat miatt az idei Európa-bajnokságon nem hajlandó a Szajnában versenyezni. Azóta interjút adott klubja, a Ferencváros honlapjának, melyben úgy fogalmazott, ha minden kötél szakad, a váltót vállalja, de bízik benne, hogy végül nem a Szajnában rendezik a versenyt.
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2026.06.23. 15:02

Fábián Bettina: Elegünk van abból, hogy újra és újra kockára kell tennünk az egészségünket

A Setúbalban két ezüstérmet szerző úszónő a nyílt vízi világkupaversenyek után itthon rosszul lett, kórházba került, hét órán keresztül kapott infúziót. Nem indul az Eb-n, amit a Szajnában rendeznek meg.

 

„Én készülni fogok az Eb-re, egy öt-hat napos verseny, négy távval a váltóval együtt. Ha minden kötél szakad, akkor is el fogok indulni, ha kell, csak a váltóval, az ugyanis egy Fradi-váltó, mindig közel állt hozzám a váltó, a csapatért úszás. Ha kell, a program végén a váltóban elindulok, addigra úgyis ki fog derülni, ha bárkinek gondja van a Szajnában való úszással, vagy addigra átteszik a helyi tóba a váltót” – nyilatkozta a fradi.hu-nak Fábián Bettina.

Az úszó elmondta, az eredeti tervek szerint éppen ma, csütörtökön utazott volna Rómába, hogy a medencés Európa-bajnokságon való induláshoz szükséges szintidőt ússzon, de a betegsége miatt nem tudott elutazni.

„Az volt a terv, hogy a medencés Eb lesz a fókuszban, ott próbálom kihozni magamból a maximumot, de ettől ezzel a betegséggel búcsút kellett intenem. Mindezek ellenére én készülni fogok a nyílt vízi Eb-re, mert benne van a pakliban, hogy ezek után átteszik a versenyt” – fogalmazott Fábián.

 

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