Nyílt vízi úszás: Eb-érmekért úsznak a fiatalok a Velencei-tavon

Az esztendő egyik legjelentősebb sportági eseményének lesz a színhelye a hét második felében Sukoró és a Velencei-tó, ahol az ifjúsági korosztályba tartozó nyílt vízi úszók Eb-jét rendezi meg Magyarország. A vendéglátói tiszt persze akkor jelent igazán sokat, ha a gördülékeny lebonyolításhoz, a vendégek elégedettségét kiváltó házigazdasághoz eredményesség is párosul, vagyis ifjú versenyzőink érmekben is jelentkező helytállását szintén magával hozza.

A helyismeret mellett a sikerhez a mieink tehetsége és felkészültsége adhatja a szükséges pluszt, és ez bizonyosan megvan. Elegendő ehhez a legutóbbi fél évtized hasonló korosztályos Eb-it megidézni, mert igazán sokat mondó, hogy

az elmúlt öt esztendőből négyben is a magyar válogatott érdemelte ki a csapatverseny legjobbja titulust,

vagyis nyerte el az úgynevezett Team Trophyt. Túlzás nélkül állíthatjuk: erre az idén is minden esélyünk megvan. A 21 fős csapatunkban ugyanis nem egy, névjegyét már

nemzetközileg is letevő versenyző kapott ezúttal is helyet, akiktől (el)várhatjuk a kiemelkedő szereplést.

A leginkább derűlátók abban bíznak, hogy megdől Sukorón az utánpótlás Európa-bajnokságok 2003-as elindítását tekintve az eddigi abszolút magyar medálrekord, amelyet a csapat a legutóbbi, 2025-ös setúbali Eb-n ért el 8 éremmel, benne 2 arannyal, magabiztosan végezvén az összesített táblázat élén.

A legfőbb honi reményhordozók közé tartozik Nagy Napsugár és Bartalos Anna, ahogyan a vegyesváltókkal és egyéniben is szintén Eb-érmes Huszti Márton és Kárpáti Máté. Nem is annyira titkos fegyverünkként említhető a mindössze 15 éves Sárkány Zétény, a legifjabb korosztály egyik kiemelkedő tehetsége, aki az Európa-bajnokságra is válogató júniusi szegedi országos bajnokságon három aranyéremmel zárt, akárcsak a lányok mezőnyében brillírozó, és egyéni számokban szintúgy triplázó Nagy és Bartalos is.

Nyilván nem jelent hátrányt, sőt, kifejezetten előnyös, hogy legjobbjaink a felkészülés részeként az ob után sukorói edzőtáborba vonultak, ahol naponta uszodai edzésekkel, konditermi munkával és közvetlenül a Velencei-tó nyílt vizén végzett „pályabejárással” hangoltak az Eb-re. A kontinentális viadal rajtja csütörtökön, délelőtt 10 órakor lesz, majd a hivatalos versenyprogram a többi napon is hasonló időpontban indul.

A 21. ifjúsági nyílt vízi Eb programja:



július 23., csütörtök:

10 ó: fiú (U18-19) 10 km és 10:05 ó: lány (U18-19) 10 km

15 ó: fiú (U16-17) 7,5 km és 15:05 ó: lány (U16-17) 7,5 km



július 24. péntek:

10 ó: fiú (U14-15) 5 km

10:05 ó: lány (U14-15) 5 km



július 25. szombat:

10 ó: fiú (U17-19) 3 km knockout és 11:30 ó: lány (U17-19) 3 km knockout

15 ó: fiú (14-16) 3 km knockout és 16:30 ó: lány (U14-16) 3 km knockout



július 26., vasárnap:

10 ó: 6 (4x1,5) km vegyesváltó (U17-19)

12 ó: 6 (4x1,5) km vegyesváltó (U14-16)

(Kiemelt képünkön: Bartalos Anna az egyik legfőbb éremvárományosunk Forrás: musz.hu)