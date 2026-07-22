Nemzeti Sportrádió

Autósport: díjat alapított Dávid Sándor emlékére az MNASZ

2026.07.22. 12:40
null
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
Dávid Sándor-díj MNASZ Magyar Nemzeti Autósportszövetség Dávid Sándor
Dávid Sándor-díjat alapított a Magyar Nemzeti Autósportszövetség a márciusban elhunyt legendás újságíró emlékére.

„Dávid Sándor, vagy ahogy a sportág rajongói évtizedeken át ismerték, »Lapaj«, a magyar autó- és motorsport újságírás legmeghatározóbb alakja volt. Cikkeivel, televíziós műsoraival és közvetítéseivel generációk sora számára hozta közelebb és szerettette meg a technikai sportokat, köztük az imádott autósportunkat” – áll az MNASZ-nek az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. A szövetség kiemeli: a régi Magyar Televízió Autó Motor Sport című műsora a magyar technikai sportok legfontosabb televíziós fóruma volt, amelynek Dávid Sándor meghatározó szerkesztője és műsorvezetője volt hosszú éveken keresztül. 1976 és 1998 között a Forma-1-es futamok első és egyik ikonikus magyar kommentátoraként vált országosan ismertté, miközben a hazai autósport, a rali és a technikai sportok egyik legfontosabb népszerűsítője volt. A Hungaroring sajtófőnökeként, majd az Eurosport magyar szerkesztőségének alapító tagjaként is jelentős szerepet vállalt a sportág hazai médiamegjelenésének alakításában.

Az MNASZ jelezte, szeretné megőrizni a legendás kommentátor, riporter és szerző szellemi örökségét a most megalapított Dávid Sándor-díjjal. Ezt az MNASZ elnöksége a szövetség média munkabizottságának javaslatára – Dávid Zsófiával és ifj. Dávid Sándorral egyeztetve – évente egy alkalommal ítéli oda annak, aki az adott évben a legtöbbet tette a magyar autósport népszerűsítéséért, a hazai autósport-kultúra építéséért és gazdagításáért a nyomtatott sajtóban, az elektronikus médiában, valamint online tartalomkészítőként.

 

Dávid Sándor-díj MNASZ Magyar Nemzeti Autósportszövetség Dávid Sándor
Legfrissebb hírek

Rali ob: elmarad a miskolci verseny

Egyéb autó-motor
2026.07.02. 16:27

Távozik az MNASZ elnökségéből Gyulay Zsolt – hivatalos

Egyéb autó-motor
2026.04.14. 17:42

Lapaj fent játszik tovább – Tóth Anita emlékezik Dávid Sándorra

Egyéb egyéni
2026.03.18. 11:17

Gyász: elhunyt Dávid Sándor sportújságíró

Egyéb egyéni
2026.03.18. 08:16

„Bernie kinézett az ablakon a Halászbástyára és közölte, hogy ide kell hozni a versenyt” – Dávid Sándor-interjú

F1
2025.08.02. 21:31

Szujó Zoltán: Tudtam, hogy nehéz út lesz

Egyéb autó-motor
2025.03.19. 20:48

Az MNASZ elnöksége nyílt levélben állt ki Szujó Zoltán elnök mellett

Egyéb autó-motor
2025.03.17. 16:30

Frankl András MNASZ-életműdíjat kapott

F1
2024.09.22. 11:31