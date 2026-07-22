Autósport: díjat alapított Dávid Sándor emlékére az MNASZ

„Dávid Sándor, vagy ahogy a sportág rajongói évtizedeken át ismerték, »Lapaj«, a magyar autó- és motorsport újságírás legmeghatározóbb alakja volt. Cikkeivel, televíziós műsoraival és közvetítéseivel generációk sora számára hozta közelebb és szerettette meg a technikai sportokat, köztük az imádott autósportunkat” – áll az MNASZ-nek az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. A szövetség kiemeli: a régi Magyar Televízió Autó Motor Sport című műsora a magyar technikai sportok legfontosabb televíziós fóruma volt, amelynek Dávid Sándor meghatározó szerkesztője és műsorvezetője volt hosszú éveken keresztül. 1976 és 1998 között a Forma-1-es futamok első és egyik ikonikus magyar kommentátoraként vált országosan ismertté, miközben a hazai autósport, a rali és a technikai sportok egyik legfontosabb népszerűsítője volt. A Hungaroring sajtófőnökeként, majd az Eurosport magyar szerkesztőségének alapító tagjaként is jelentős szerepet vállalt a sportág hazai médiamegjelenésének alakításában.

Az MNASZ jelezte, szeretné megőrizni a legendás kommentátor, riporter és szerző szellemi örökségét a most megalapított Dávid Sándor-díjjal. Ezt az MNASZ elnöksége a szövetség média munkabizottságának javaslatára – Dávid Zsófiával és ifj. Dávid Sándorral egyeztetve – évente egy alkalommal ítéli oda annak, aki az adott évben a legtöbbet tette a magyar autósport népszerűsítéséért, a hazai autósport-kultúra építéséért és gazdagításáért a nyomtatott sajtóban, az elektronikus médiában, valamint online tartalomkészítőként.