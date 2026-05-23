Milák és Márton is győzött a Mare Nostrumon

A viadal honlapja szerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák 100 méter gyorson diadalmaskodott 48.13 másodperces eredménnyel, a párizsi játékokon ebben a számban negyedik Németh Nándor 48.20-szal harmadik lett.

Milák honvédos klubtársa, Márton Richárd 200 méter pillangón 1:56.72 perccel bizonyult a legjobbnak – ez ugyanakkor egyelőre messze van a Sós Csaba szövetségi kapitány által megszabott 1:55.91-es Európa-bajnoki szinttől.

Az Egyesült Államokban készülő Molnár Dóra 200 méter háton második lett (2:13.15 p), míg Jászó Ádám 100 méter háton (54.45 mp), Zombori Gábor pedig 200 méter vegyesen (2:01.13 p) harmadikként végzett.

A Mare Nostrum-sorozat monacói versenye vasárnap folytatódik, a jövő héten pedig Canet-en-Roussillon és Barcelona lesz házigazda.