Milák a 100 pillangót is behúzta a Mare Nostrumon

A viadal honlapja szerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf 50.66 másodperces idővel diadalmaskodott a férfi pillangóúszás 100 méteres távján, így megszerezte második elsőségét Monacóban.

Férfi 400 méter vegyesen két magyar is dobogóra állhatott, Zombori Gábor 4:16.68 perces idővel nyert, Holló Balázs pedig 4:18.85-tel harmadik lett, ugyanakkor egyelőre mindketten messze vannak a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Európa-bajnoki szinttől (4:13.94).

Rajtuk kívül még Kovács Benedeknek is sikerült begyűjtenie egy érmet, 200 méter háton harmadikként csapott célba (1:59.17).

A Mare Nostrum-sorozat jövő héten előbb Canet-en-Roussillon városában folytatódik, majd Barcelonában zárul.