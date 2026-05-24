Nemzeti Sportrádió

Milák a 100 pillangót is behúzta a Mare Nostrumon

2026.05.24. 19:15
null
Milák Kristóf (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Mare Nostrum Holló Balázs Milák Kristóf Monaco Zombori Gábor Kovács Benedek
Milák Kristóf a 100 méter gyorson aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Mare Nostrum úszó-versenysorozat első állomásán, Monacóban.

A viadal honlapja szerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf 50.66 másodperces idővel diadalmaskodott a férfi pillangóúszás 100 méteres távján, így megszerezte második elsőségét Monacóban.

Férfi 400 méter vegyesen két magyar is dobogóra állhatott, Zombori Gábor 4:16.68 perces idővel nyert, Holló Balázs pedig 4:18.85-tel harmadik lett, ugyanakkor egyelőre mindketten messze vannak a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Európa-bajnoki szinttől (4:13.94).

Rajtuk kívül még Kovács Benedeknek is sikerült begyűjtenie egy érmet, 200 méter háton harmadikként csapott célba (1:59.17).

A Mare Nostrum-sorozat jövő héten előbb Canet-en-Roussillon városában folytatódik, majd Barcelonában zárul.

 

Mare Nostrum Holló Balázs Milák Kristóf Monaco Zombori Gábor Kovács Benedek
Legfrissebb hírek

Milák és Márton is győzött a Mare Nostrumon

Úszás
23 órája

Milák Kristóf is úszik a monacói Mare Nostrumon

Úszás
2026.05.20. 15:50

Csak ikszelt hazai pályán a BL-elődöntő visszavágójára több kulcsjátékosát is pihentető PSG

Francia labdarúgás
2026.05.02. 23:23

Férfi kosár Euroliga: a Fener és a görög gigászok is győzelemmel kezdték a negyeddöntőt

Kosárlabda
2026.04.28. 23:07

Simán nyert a PSG, hatpontosra nőtt az előnye a tabella élén

Francia labdarúgás
2026.04.25. 23:00

Jackl Vivien: megvan a harmadik Eb-szint; Milák Kristóf: 100 pillangón a világ idei legjobbja

Úszás
2026.04.19. 20:19

Milák Kristóf megtörte Szabó Szebasztián nagy sorozatát

Úszás
2026.04.17. 20:16

Milák Kristóf megvédte címét 100 gyorson

Úszás
2026.04.16. 20:45
Ezek is érdekelhetik