Újabb három magyar érem a párizsi úszóviadalon

2026.03.21. 21:07
Zombori Gábor (Fotó: Getty Images)
Németh Nándor úszás Késely Ajna Zombori Gábor
A pénteki nyitónapon megszerzett négy érem után szombaton három dobogós helyezést harcoltak ki a magyar úszók a párizsi nemzetközi versenyen.

Az augusztusi Európa-bajnokság helyszínén zajló viadal eredményközlője szerint az első győzelmet Zombori Gábor aratta, aki 400 méter vegyesen 4:17.29 perces eredménnyel diadalmaskodott.

Németh Nándor az egy nappal korábban 100 méter gyorson szerzett ezüstje után szombaton 50-en lett második (22.14), míg Késely Ajna 400 méter gyorson harmadikként csapott célba (4:12.45).

A párizsi versenyen a teljes francia élmezőny mellett a német, a görög és a holland válogatott is részt vesz, illetve a britek háromszoros olimpiai bajnoka, Adam Peaty is indul. A magyar színeket tizenöten képviselik, ők már akár a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Eb-szintidőket is teljesíthetik, ez azonban a szezon első komoly versenyén még nem feltétlenül elvárható.

