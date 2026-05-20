Milák Kristóf is úszik a monacói Mare Nostrumon

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszó-versenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monacóban rendeznek meg.
A viadal hivatalos, frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.
A rövidebb távon, amelyen ötkarikás címvédő és világranglista-vezető (50.22 mp), most a hercegségben erős mezőnyben tesztelheti magát. Az ellenfelei között ott van a párizsi döntőben bronzérmes kanadai Ilya Kharun, a 2023-as világbajnok francia Maxime Grousset, illetve a legutóbbi vb-n ezüstérmes svájci Noé Ponti.
Milák mellett további magyarok is úsznak majd Monacóban, ahol megpróbálhatnak szintet teljesíteni a nyári, párizsi Európa-bajnokságra.
