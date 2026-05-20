BL-döntő: az Arsenal a Vasas stadionjában edz; a New York-palota ad otthont a PSG-nek – NS-infó

Információink szerint az angol bajnok Arsenal május 29-én, azaz a Bajnokok Ligája-döntő előtt egy nappal edz az Illovszky Rudolf Stadionban, amelyet a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) ajánlott az észak-londoniaknak. A gyakorlás zárt lesz, nem látogatható.

Szintén a Nemzeti Sport értesülése, hogy a Paris Saint-Germain játékosai és stábtagjai a budapesti New York-palotában (VII. kerület) szállnak meg, edzeni viszont nem terveznek az „ágyúsokkal” ellentétben. A PSG legfeljebb a hivatalos sajtótájékoztató napján tart átmozgatást a döntő helyszínén, a Puskás Arénában.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Május 30., szombat

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Puskás Aréna