BL-döntő: az Arsenal a Vasas stadionjában edz; a New York-palota ad otthont a PSG-nek – NS-infó
A Nemzeti Sport értesülése szerint a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt a Vasas otthonában, az Illovszky Rudolf Stadionban edz majd az egyik résztvevő, a friss Premier League-győztes Arsenal. Úgy tudjuk, a Paris Saint-Germain a New York-palotában száll meg, külön edzéssel viszont nem készülnek fővárosunkban.
Információink szerint az angol bajnok Arsenal május 29-én, azaz a Bajnokok Ligája-döntő előtt egy nappal edz az Illovszky Rudolf Stadionban, amelyet a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) ajánlott az észak-londoniaknak. A gyakorlás zárt lesz, nem látogatható.
Szintén a Nemzeti Sport értesülése, hogy a Paris Saint-Germain játékosai és stábtagjai a budapesti New York-palotában (VII. kerület) szállnak meg, edzeni viszont nem terveznek az „ágyúsokkal” ellentétben. A PSG legfeljebb a hivatalos sajtótájékoztató napján tart átmozgatást a döntő helyszínén, a Puskás Arénában.
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Május 30., szombat
18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Puskás Aréna
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik