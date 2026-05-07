Édesanyaként készül a hatodik olimpiájára – interjú Sarah Sjöströmmel
607 nap, vagyis több mint másfél év versenyzés nélkül. A svédek világklasszis úszója, Sarah Sjöström duplázott a párizsi olimpián, 50 és 100 gyorson is aranyérmet szerzett. Népszerűségét és megbecsültségét jól mutatja, hogy a svéd királyi pár is megcsodálta a francia fővárosban szerzett relikviáit, a szurkolók pedig a róla elnevezett meghívásos versenyen köszöntötték. Stílszerűen hazai pályán, a stockholmi Eriksdalsbadetben zárta le pályafutása sokadik sikeres szakaszát, hogy 607 nappal később ugyanott új fejezetet nyisson.
A kettő között (magán)élete történetét írta aranybetűkkel: 2024 szeptemberében hozzáment Johan de Jong Skierus vívóhoz, majd csaknem egy évvel később életet adott első gyermeküknek. Sjöström őszintén írt a közösségi médiában Adrian születésének körülményeiről és az anyaságról, amelynek minden pillanatát igyekezett megélni. Mindeközben csak a versenyzéstől szakadt el, a medencétől nem, vagyis szó sem volt arról, hogy mindent a nulláról kellene kezdenie.
Éppen ellenkezőleg: új motivációt talált, immár más megközelítésből tekint szeretett sportágára. Továbbra is élvezi az úszást, ugyanakkor a kíváncsiság is hajtja, hogy megtudja, édesanyaként mire képes a vízben. Tokió előtt megcsúszott a jégen és eltörte a könyökét, de a nehézségek csak tovább erősítették. A mögöttünk hagyott olimpiai ciklusban hosszabb pihenőt tartott, hogy aztán Fukuokában megdöntse saját világcsúcsát 50 gyorson. Ha valaki, ő ismeri a visszatérés receptjét, a nemzetközi szaksajtó nemes egyszerűséggel a „Comeback Queen” becenévvel illeti.
„Olyan régóta úszom már, hogy kialakultak a rutinjaim, a hosszú kihagyások után is tudom a dolgom” – mondta mosolyogva a 32 éves Sjöström. A svéd úszósztárral közvetlenül az első idei úszását követően beszélgettünk az Eriksdalsbadet lelátóján, miközben már a következő futam versenyzői álltak rajtkőre. Merthogy a tizedik alkalommal megrendezett Stockholm Open a teljes olimpiai programot felvonultatta, ám a helyiek elsősorban az 50 méteres gyorsúszásért lelkesedtek, elővételben elkapkodták a jegyeket.
Már a délelőtti bemutatásnál is vastaps fogadta Sjöströmöt – hát még, amikor célba ért! Könnyedén nyerte meg az előfutamát, 24.62-vel tért vissza, ami húsz hónapos kihagyás után igencsak biztató. A háromszoros olimpiai bajnok elmondása szerint erre az időszakra is fejlődési folyamatként tekintett, elvégre sokat tanult magáról, amit a medencében is kamatoztathat. Az időeredmény ezúttal kevésbé foglalkoztatta, de azért elmosolyodott a táblára pillantva.
„Nagyszerű érzés volt visszatérni – hangsúlyozta Sjöström. – Egyáltalán nem az járt a fejemben, hogy több mint hatszáz napja versenyeztem legutóbb. Tényleg nem ezen agyaltam, csak az úszásra összpontosítottam. Úgy voltam vele, hogy felállok a rajtkőre, megpróbálok átérni a lehető leggyorsabban a medence túloldalára, aztán meglátjuk, mi történik. Kezdésnek kimondottan jó volt.”
Az esti folytatás is hasonlóan alakult. A női 50 gyors döntője előtt a kivetítőn Sjöström korábbi úszásait elevenítették fel, majd váratlanul klímaaktivisták ugrottak a vízbe, hogy kifeszítsenek egy molinót, de ez sem zavarta meg a versenyzőket. A svédek klasszisának ezüst jutott, nem mellesleg 24.36-os idővel teljesítette a szintet az augusztusi Európa-bajnokságra – két év elteltével már édesanyaként térhet vissza Párizsba.
„Nincsenek konkrét céljaim, amelyeket muszáj elérnem – jelentette ki határozottan Sjöström, amikor a távlati terveiről kérdeztük. – Persze nagyon klassz lenne részt venni a hatodik olimpiámon, de nem azért tértem vissza, mert annyira hiányoztak a versenyek. Egyszerűen élvezem ezt az életformát, szeretek mindent, ami az úszással jár. A versenyzés csak egy szelete ennek az egésznek.”
Bármilyen hihetetlen, Sjöström már Pekingben is ott volt, miután 14 évesen Eb-aranyat nyert 100 méteres pillangóúszásban. Ebben a számban Londonban negyedik lett, a kettő között világbajnoki címet és világrekordot is ünnepelhetett. Rio de Janeiróban felállhatott az olimpiai dobogó tetejére, ráadásul ezüstből és bronzból is hazavitt egyet-egyet – ezeket már gyorsúszásban szerezte. Tokióban az említett könyöksérülés ellenére ezüstérmes lett, a párizsi duplájával pedig végképp beírta a nevét a sportág aranykönyvébe.
Nekünk persze mégiscsak a magyarországi vb-szereplései a legemlékezetesebbek: 2017-ben három arany, egy ezüst és két világcsúcs, 2022-ben két arany és egy ezüst volt a termése a Duna Arénában. Ilyen előzmények után nem lenne meglepő, ha Los Angeles felé tartva Budapestet is útba ejtené.
„Az idén szeretnék elindulni az Európa-bajnokságon, jövőre a világbajnokságon, két év múlva pedig az olimpián. Jó lenne minden évben részt venni egy nagy versenyen” – mondta Sjöström, aki igencsak szűk körhöz csatlakozna, ha úszóként a hatodik olimpiáját is teljesítené. Az elszántságára, a kitartására és a formájára sem lehet panasz – kívülről úgy tűnik, mintha az idő sem dolgozna ellene
„Mindössze” 804 nap van hátra, az már gyorsan eltelik…
Olykor a legtudatosabb sportolókban is felvetődnek kételyek – legyen szó újrakezdésről vagy folytatásról. Sarah Sjöström a SwimSwam szakportálnak még a visszatérése előtt elmondta, nem tudta, milyen lesz kisfia születése után újra medencébe ugrani, de hétről hétre érzi a fejlődést, ami alátámasztja, hogy jó irányba halad.
„A terhességem óta eltelt időszakot veszem alapul, nem a korábbi önmagamhoz hasonlítom magam – hangsúlyozta a svéd úszóklasszis. – Lassan eljutunk arra a pontra, hogy apró különbségekről beszélhetünk. Az már nagyszerű, ha egy tizeddel gyorsabb vagyok huszonöt méteren, mint egy hónappal korábban. Vannak napok, amikor a dupla edzések közben átfut az agyamon, hogy mit is csinálok… Aztán rendszerint arra jutok, hogy megéri, mert továbbra is élvezem az úszást, és mindig van, amin lehet egy kicsit javítani.”
|Született: 1993. augusztus 17., Rönninge
Állampolgársága: svéd
Sportága: úszás
Kiemelkedő eredményei: 3x olimpiai bajnok (100 m pillangó, 2016; 50 és 100 m gyors, 2024), 2x olimpiai 2. (200 m gyors, 2016; 50 m gyors, 2021), olimpiai 3. (100 m gyors, 2016), 14x világbajnok (100 m pillangó, 2009; 100 m pillangó, 2013; 50 és 100 m pillangó, 2015; 50 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2017; 50 m pillangó, 2019; 50 m gyors, 50 m pillangó, 2022; 50 m gyors, 50 m pillangó, 2023; 50 m gyors, 50 m pillangó, 2024), 8x vb-2., 3x vb-3., 6x rövid pályás világbajnok (200 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2014; 50 m gyors, 4x50 m és 4x100 m vegyes váltó, 2021), 4x rövid pályás vb-2., rövid pályás vb-3., 17x Európa-bajnok (100 m pillangó, 2008; 100 m pillangó, 2010; 100 m gyors, 50 m pillangó, 2012; 100 m gyors, 50 m pillangó, 4x100 m gyorsváltó, 2014; 100 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2016; 50 és 100 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2018; 50 m gyors, 50 m pillangó, 4x100 m vegyes váltó, 2022), 7x Eb-2., 4x Eb-3., 12x rövid pályás Európa-bajnok (50 és 100 m pillangó, 2013; 100 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2015; 50 m gyors, 100 m pillangó, 4x50 m vegyes váltó, 2017; 50 és 100 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2021), 12x rövid pályás Eb-2., 2x rövid pályás Eb-3.
(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. május 2-i lapszámában jelent meg.)