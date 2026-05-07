Édesanyaként készül a hatodik olimpiájára – interjú Sarah Sjöströmmel

607 nap, vagyis több mint másfél év versenyzés nélkül. A svédek világklasszis úszója, Sarah Sjöström duplázott a párizsi olimpián, 50 és 100 gyorson is aranyérmet szerzett. Népszerűségét és megbecsültségét jól mutatja, hogy a svéd királyi pár is megcsodálta a francia fővárosban szerzett relikviáit, a szurkolók pedig a róla elnevezett meghívásos versenyen köszöntötték. Stílszerűen hazai pályán, a stockholmi Eriksdalsbadetben zárta le pályafutása sokadik sikeres szakaszát, hogy 607 nappal később ugyanott új fejezetet nyisson.

A kettő között (magán)élete történetét írta aranybetűkkel: 2024 szeptemberében hozzáment Johan de Jong Skierus vívóhoz, majd csaknem egy évvel később életet adott első gyermeküknek. Sjöström őszintén írt a közösségi médiában Adrian születésének körülményeiről és az anyaságról, amelynek minden pillanatát igyekezett megélni. Mindeközben csak a versenyzéstől szakadt el, a medencétől nem, vagyis szó sem volt arról, hogy mindent a nulláról kellene kezdenie.

Éppen ellenkezőleg: új motivációt talált, immár más megközelítésből tekint szeretett sportágára. Továbbra is élvezi az úszást, ugyanakkor a kíváncsiság is hajtja, hogy megtudja, édesanyaként mire képes a vízben. Tokió előtt megcsúszott a jégen és eltörte a könyökét, de a nehézségek csak tovább erősítették. A mögöttünk hagyott olimpiai ciklusban hosszabb pihenőt tartott, hogy aztán Fukuokában megdöntse saját világcsúcsát 50 gyorson. Ha valaki, ő ismeri a visszatérés receptjét, a nemzetközi szaksajtó nemes egyszerűséggel a „Comeback Queen” becenévvel illeti.

„Olyan régóta úszom már, hogy kialakultak a rutinjaim, a hosszú kihagyások után is tudom a dolgom” – mondta mosolyogva a 32 éves Sjöström. A svéd úszósztárral közvetlenül az első idei úszását követően beszélgettünk az Eriksdalsbadet lelátóján, miközben már a következő futam versenyzői álltak rajtkőre. Merthogy a tizedik alkalommal megrendezett Stockholm Open a teljes olimpiai programot felvonultatta, ám a helyiek elsősorban az 50 méteres gyorsúszásért lelkesedtek, elővételben elkapkodták a jegyeket.

Már a délelőtti bemutatásnál is vastaps fogadta Sjöströmöt – hát még, amikor célba ért! Könnyedén nyerte meg az előfutamát, 24.62-vel tért vissza, ami húsz hónapos kihagyás után igencsak biztató. A háromszoros olimpiai bajnok elmondása szerint erre az időszakra is fejlődési folyamatként tekintett, elvégre sokat tanult magáról, amit a medencében is kamatoztathat. Az időeredmény ezúttal kevésbé foglalkoztatta, de azért elmosolyodott a táblára pillantva.

„Nagyszerű érzés volt visszatérni – hangsúlyozta Sjöström. – Egyáltalán nem az járt a fejemben, hogy több mint hatszáz napja versenyeztem legutóbb. Tényleg nem ezen agyaltam, csak az úszásra összpontosítottam. Úgy voltam vele, hogy felállok a rajtkőre, megpróbálok átérni a lehető leggyorsabban a medence túloldalára, aztán meglátjuk, mi történik. Kezdésnek kimondottan jó volt.”

Az esti folytatás is hasonlóan alakult. A női 50 gyors döntője előtt a kivetítőn Sjöström korábbi úszásait elevenítették fel, majd váratlanul klímaaktivisták ugrottak a vízbe, hogy kifeszítsenek egy molinót, de ez sem zavarta meg a versenyzőket. A svédek klasszisának ezüst jutott, nem mellesleg 24.36-os idővel teljesítette a szintet az augusztusi Európa-bajnokságra – két év elteltével már édesanyaként térhet vissza Párizsba.

„Nincsenek konkrét céljaim, amelyeket muszáj elérnem – jelentette ki határozottan Sjöström, amikor a távlati terveiről kérdeztük. – Persze nagyon klassz lenne részt venni a hatodik olimpiámon, de nem azért tértem vissza, mert annyira hiányoztak a versenyek. Egyszerűen élvezem ezt az életformát, szeretek mindent, ami az úszással jár. A versenyzés csak egy szelete ennek az egésznek.”

Bármilyen hihetetlen, Sjöström már Pekingben is ott volt, miután 14 évesen Eb-aranyat nyert 100 méteres pillangóúszásban. Ebben a számban Londonban negyedik lett, a kettő között világbajnoki címet és világrekordot is ünnepelhetett. Rio de Janeiróban felállhatott az olimpiai dobogó tetejére, ráadásul ezüstből és bronzból is hazavitt egyet-egyet – ezeket már gyorsúszásban szerezte. Tokióban az említett könyöksérülés ellenére ezüstérmes lett, a párizsi duplájával pedig végképp beírta a nevét a sportág aranykönyvébe.

Nekünk persze mégiscsak a magyarországi vb-szereplései a legemlékezetesebbek: 2017-ben három arany, egy ezüst és két világcsúcs, 2022-ben két arany és egy ezüst volt a termése a Duna Arénában. Ilyen előzmények után nem lenne meglepő, ha Los Angeles felé tartva Budapestet is útba ejtené.

„Az idén szeretnék elindulni az Európa-bajnokságon, jövőre a világbajnokságon, két év múlva pedig az olimpián. Jó lenne minden évben részt venni egy nagy versenyen” – mondta Sjöström, aki igencsak szűk körhöz csatlakozna, ha úszóként a hatodik olimpiáját is teljesítené. Az elszántságára, a kitartására és a formájára sem lehet panasz – kívülről úgy tűnik, mintha az idő sem dolgozna ellene

Olykor a legtudatosabb sportolókban is felvetődnek kételyek – legyen szó újrakezdésről vagy folytatásról. Sarah Sjöström a Swim­Swam szakportálnak még a visszatérése előtt elmondta, nem tudta, milyen lesz kisfia születése után újra medencébe ugrani, de hétről hétre érzi a fejlődést, ami alátámasztja, hogy jó irányba halad. „A terhességem óta eltelt időszakot veszem alapul, nem a korábbi önmagamhoz hasonlítom magam – hangsúlyozta a svéd úszóklasszis. – Lassan eljutunk arra a pontra, hogy apró különbségekről beszélhetünk. Az már nagyszerű, ha egy tizeddel gyorsabb vagyok huszonöt méteren, mint egy hónappal korábban. Vannak napok, amikor a dupla edzések közben átfut az agyamon, hogy mit is csinálok… Aztán rendszerint arra jutok, hogy megéri, mert továbbra is élvezem az úszást, és mindig van, amin lehet egy kicsit javítani.” Kiegyenesednek a kérdőjelek

Született: 1993. augusztus 17., Rönninge

Állampolgársága: svéd

Sportága: úszás

Kiemelkedő eredményei: 3x olimpiai bajnok (100 m pillangó, 2016; 50 és 100 m gyors, 2024), 2x olimpiai 2. (200 m gyors, 2016; 50 m gyors, 2021), olimpiai 3. (100 m gyors, 2016), 14x világbajnok (100 m pillangó, 2009; 100 m pillangó, 2013; 50 és 100 m pillangó, 2015; 50 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2017; 50 m pillangó, 2019; 50 m gyors, 50 m pillangó, 2022; 50 m gyors, 50 m pillangó, 2023; 50 m gyors, 50 m pillangó, 2024), 8x vb-2., 3x vb-3., 6x rövid pályás világbajnok (200 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2014; 50 m gyors, 4x50 m és 4x100 m vegyes váltó, 2021), 4x rövid pályás vb-2., rövid pályás vb-3., 17x Európa-bajnok (100 m pillangó, 2008; 100 m pillangó, 2010; 100 m gyors, 50 m pillangó, 2012; 100 m gyors, 50 m pillangó, 4x100 m gyorsváltó, 2014; 100 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2016; 50 és 100 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2018; 50 m gyors, 50 m pillangó, 4x100 m vegyes váltó, 2022), 7x Eb-2., 4x Eb-3., 12x rövid pályás Európa-bajnok (50 és 100 m pillangó, 2013; 100 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2015; 50 m gyors, 100 m pillangó, 4x50 m vegyes váltó, 2017; 50 és 100 m gyors, 50 és 100 m pillangó, 2021), 12x rövid pályás Eb-2., 2x rövid pályás Eb-3. SARAH FREDRICA SJÖSTRÖM – NÉVJEGY

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. május 2-i lapszámában jelent meg.)