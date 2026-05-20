NB II: a Videoton három játékosa is visszatér korábbi csapatához – hivatalos

A klub honlapján olvasható tájékoztatásból kiderült, hogy Dékei Márk 2020 és 2022 között a Videoton második csapatában futballozott, majd tavaly júliusban egy év kölcsönbe tért vissza Újpestről. A 2025–2026-os idényben egyszer kezdőként, 13-szor csereként játszott.

Geiger Bálint a tavaszi szezonban kölcsönben szerepelt Székesfehérváron az Újpesttől. Egyszer kezdőként, 10-szer csereként számított rá Pető Tamás vezetőedző.

Somogyi Ádám pedig korábban négy éven keresztül játszott már játszott a Videoton utánpótlásában, ahol az U12-es, U13-as és U14-es első osztályban lépett pályára bajnokikon. 2026 februárjában fél év kölcsönbe tért vissza a Honvédtól, és a tavaszi idény folyamán alapembere volt a gárdának: a Vidinél töltött időszaka alatt az összes bajnokin a kezdőcsapat tagja volt.