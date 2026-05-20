Nemzeti Sportrádió

Íjász Európa-bajnokság: Sipőcz szétlövéssel búcsúzott, továbbjutott a csigás vegyes páros

2026.05.20. 14:27
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Dugmanicsné Dombai Beáta Szűcs Tibor Íjász Eb íjászat
Sipőcz Béla a reflex íjászok között szétlövéssel búcsúzott, míg a csigás vegyes páros továbbjutott szerdán az íjászok antalyai Európa-bajnokságán.

 

Az első felnőttszezonját teljesítő, így első felnőtt kontinensviadalán szereplő Sipőcz úgy zárt 5–5-ös döntetlenre a német Mathias Kramer ellen, hogy az utolsó szettben mindketten maximumot lőttek (30–30). Így következett a szétlövés, ebben a 21 éves magyar íjász 9–8-ra maradt alul.

A csigás íjászoknál a vegyes csapatverseny új számként kerül be a 2028-as, Los Angeles-i olimpia programjára. A kontinensviadalon szereplő egyetlen magyar női csigás íjász, Dugmanicsné Dombai Beáta párja Szűcs Tibor lett a számban, aki a legelőkelőbb helyen zárt a rangsorolóban a magyar férfi csigások közül.

Kettősük sikerrel vette a nyitókört, mivel két körrel jobbnak bizonyult az Inga Timinskiene, Jonas Grigaravicius litván párosnál. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy jégeső miatt negyedórás kényszerszünet szakította félbe - tájékoztatta a magyar szövetség az MTI-t.

A csütörtöki nyolcaddöntőben a szám világ- és Európa-bajnok párosa, a holland Sanne de Laat, Mike Schloesser kettős vár a magyar duóra. Ebben a számban összeadódnak a pontok, négy sorozatban mindkét íjász két vesszőt lő az 50 méterre lévő, 80 centiméteres lőlapra.

ÍJÁSZAT
Európa-bajnokság, Antalya
kieséses szakasz
Reflex, férfi
1. forduló
Mathias Kramer (német)–Sipőcz Béla 6–5, szétlövéssel
Csigás, vegyes páros
1. forduló
Dugmanicsné Dombai Beáta, Szűcs Tibor–Inga Timinskiene, Jonas Grigaravicius (litván) 153–151

 

Dugmanicsné Dombai Beáta Szűcs Tibor Íjász Eb íjászat
Legfrissebb hírek

Íjász Európa-bajnokság: búcsúzott a magyar vegyes páros az olimpiai kategóriában

Egyéb egyéni
3 órája

Íjász Európa-bajnokság: Balogh Mátyás 12. a rangsorolóban

Egyéb egyéni
Tegnap, 13:26

Teremíjász ob: Balogh Mátyás és Örkényi Lili sikere a reflexíjászosoknál

Egyéb egyéni
2026.03.14. 21:23

Gyász: elhunyt Nagy Béla, az olimpiai ötödik magyar íjász

Egyéb egyéni
2025.11.05. 10:41

Örkényi Lili megvédte bajnoki címét a teremíjász ob-n

Egyéb egyéni
2025.03.16. 17:52

Pályaíjász ob: Balogh Mátyás és Örkényi Lili is címet védett az olimpiai kategóriában

Egyéb egyéni
2024.09.07. 17:28

Videó: Dr. Dre íjászként indulna a 2028-as olimpián

Párizs 2024
2024.08.15. 14:33

Íjászat: fél centi döntött a férfi egyes döntőjében

Párizs 2024
2024.08.04. 16:01
Ezek is érdekelhetik