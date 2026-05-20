Íjász Európa-bajnokság: Sipőcz szétlövéssel búcsúzott, továbbjutott a csigás vegyes páros

Az első felnőttszezonját teljesítő, így első felnőtt kontinensviadalán szereplő Sipőcz úgy zárt 5–5-ös döntetlenre a német Mathias Kramer ellen, hogy az utolsó szettben mindketten maximumot lőttek (30–30). Így következett a szétlövés, ebben a 21 éves magyar íjász 9–8-ra maradt alul.

A csigás íjászoknál a vegyes csapatverseny új számként kerül be a 2028-as, Los Angeles-i olimpia programjára. A kontinensviadalon szereplő egyetlen magyar női csigás íjász, Dugmanicsné Dombai Beáta párja Szűcs Tibor lett a számban, aki a legelőkelőbb helyen zárt a rangsorolóban a magyar férfi csigások közül.

Kettősük sikerrel vette a nyitókört, mivel két körrel jobbnak bizonyult az Inga Timinskiene, Jonas Grigaravicius litván párosnál. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy jégeső miatt negyedórás kényszerszünet szakította félbe - tájékoztatta a magyar szövetség az MTI-t.

A csütörtöki nyolcaddöntőben a szám világ- és Európa-bajnok párosa, a holland Sanne de Laat, Mike Schloesser kettős vár a magyar duóra. Ebben a számban összeadódnak a pontok, négy sorozatban mindkét íjász két vesszőt lő az 50 méterre lévő, 80 centiméteres lőlapra.

ÍJÁSZAT

Európa-bajnokság, Antalya

kieséses szakasz

Reflex, férfi

1. forduló

Mathias Kramer (német)–Sipőcz Béla 6–5, szétlövéssel

Csigás, vegyes páros

1. forduló

Dugmanicsné Dombai Beáta, Szűcs Tibor–Inga Timinskiene, Jonas Grigaravicius (litván) 153–151