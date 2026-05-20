Túra és nordic walking: ne keverjük a kettőt!

2026.05.20. 15:47
túrabot nordic walking nordic walking bot túrázás
A túrázás és nordic walking két különböző sportág, így a felszerelések is eltérnek. Lehet, elsőre jó ötletnek tűnik nordic walking-botot használni túrázásainkhoz vagy fordítva, de számos oka van, hogy ne tegyük.

Ha a nordic walking a kedvenc szabadidős sportunk, bizonyára van már két nagyon jó botunk, de ugyanez elmondható akkor is, ha inkább túrázással kapcsolódunk ki. Ebben a cikkben arról ejtünk néhány szót, miért nem jó összekeverni a két segédeszközt, azaz miben különbözik egymástól egy nordic walkinghoz használt és egy túrabot.

 Teleszkóp
A túrabotok teleszkóposak, a nordic walking-botok nem. Túrabotnál ez több szempontból is lényeges. Egyrészt praktikus okból: amikor éppen nem használjuk a botot, összecsukva könnyebben tárolhatjuk. Akár a hátizsákunkba tesszük, akár annak külsejére erősítjük, szinte fel sem tűnik, hogy nálunk van. A teleszkópos tulajdonság túrázás közben is hasznos. Amikor hegynek felfele megyünk, rövidebbre állíthatjuk a botot, amikor pedig lejtőn ereszkedünk, hosszabbra. A kényelem ezáltal mindig biztosítva van. Nordic walking esetén adott hosszúságú botot használunk, amelyet előtte a boltban választottunk ki. A teleszkóp kifejezetten hátrányos, a bot leszúráskor rosszabbul nyeli el a rezgéseket, az illesztéseknél akár el is törhet. A bot megfelelő hossza általában testmagasságunk 68 százaléka.

 Markolat és pánt
Túrabotok esetében hajlamosak vagyunk kis jelentőséget tulajdonítani ennek a két részletnek. A markolat legyen kényelmes, lehetőleg készüljön olyan anyagból, amely akkor sem csúszik, ha izzad a tenyerünk. Ugyanakkor a pántot nem sűrűn használják a túrázók: lejtőn kifejezetten ellenjavalt, hiszen ha esésnél nem tudjuk belőle gyorsan kibújtatni a kezünket, súlyosan megsérülhetünk. Nordic walking esetében a pántnak sokkal nagyobb a szerepe: ha jól rögzítjük kézfejünkhöz, a botot nyitott tenyérrel is használhatjuk, nem kell fogni a markolatot.

 Másra tervezték
A túrabot fő funkciója a támaszkodás. Amikor hegynek felfelé megyünk, a gyorsabb haladást segíthetjük vele, lefelé jövet kímélhetjük ízületeinket. A nordic walking-botok ezzel szemben nem kiegészítők, hanem a mozgáshoz elengedhetetlen kellékek. Általában sík terepen haladunk, nem kell leküzdenünk szintemelkedést. A botokkal a felsőtestünket is megdolgoztatjuk, ami által még gyorsabbak lehetünk.

 Más a hegyük
A túrabotok fémhegye segít abban, hogy nehezebb, kövesebb, kavicsosabb terepen is le tudjuk szúrni. Nordic walking közben azonban sokkal egyenletesebb terepen túrázunk, többnyire föld- vagy betonúton megyünk. A botok végére ezért úgynevezett gumitappancsot húzunk, amely megfelelő rugalmasságot és sokkal gördülékenyebb haladást biztosít. Ha rendszeresen megyünk túrázni, számítsunk rá, hogy a gumitappancs néhány héten belül elkopik, és le kell cserélnünk.

 Tanulni kell
Amíg egy túrabot használata különösebb előképzést nem igényel, a nordic walking-botokkal járást erősen ajánlott megtanulni. Csak ebben az esetben haladhatunk ugyanis kellő hatékonysággal, és érhetjük el azt, hogy a sport jótékony hatásai – például a fogyás – nálunk is jelentkezzenek. Segítséget a botot árusító üzletben (tipp: ahol nem értenek hozzá, ott inkább ne vegyünk) vagy ha csoporttal megyünk nordic walkingolni, a túravezetőtől kérhetünk.

