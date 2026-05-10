Csalással „teljesített” szintidők az atlantai olimpia előtti fantomversenyen

2026.05.10. 10:31
Újratöltve. A Nemzeti Sportrádió magazinja hónapról hónapra felidézi a magyar és a nemzetközi sport múltjának olyan eseteit, amelyek nagy port kavartak, s hosszú időre hatással voltak a sportvilágra. Ebben a hónapban azt az 1996-os atlantai olimpiát megelőző, máig emlékezetes ügyet idézzük fel, amikor az úszószövetség vezetősége egy soha meg nem rendezett, fantomversenyről készült hamis jegyzőkönyvvel érte el, hogy az olimpiai szintidőt minél többet „teljesítsék”, ezzel is növelve az ötkarikás játékokra utazó úszócsapat létszámát.

 

Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport, beleértve az úszókat is. Akkoriban a magyar sport zászlóshajójának számító sportág Szöulból 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hozott haza, nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvételhez szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönösebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével: erre a versenyre valójában soha nem került sor. Az esetről először még az olimpia kezdete előtt a Mai Nap című újság írt, ám igazán nagy botrány csak a játékok után egy hónappal lett belőle, amikor a Népszava bizonyítékok sorát bemutatva buktatta le a sportág vezetőségét.

A Nemzeti Sportrádió Újratöltve című magazinjának májusi adása amellett, hogy felidézi, a korabeli sajtó miként kezelte a történteket, s a csalásban résztvevők 1996 őszén hogyan próbálták tompítani a botrány élét, több akkori főszereplőt is megszólaltatunk: Jánosy Károlyt a Mai Nap Atlantából tudósító munkatársát, Buzgó Józsefet, a Népszava sportrovatának akkori vezetőjét és az ügy kirobbanásában kulcsszerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezetőt, Fodor Szabolcsot. Emellett a jegyzőkönyv-hamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter, Kuncze Gábor is nyilatkozik magazinunknak, Szabados Gábor sportközgazdásszal pedig a csalás motivációs hátteréről is beszélgettünk.

Az Újratöltve magazin májusi adása ezen a linken is meghallgatható:

 

