Női kézi NB I: Jovovicsot megműtötték Madridban, ugyanott, ahol Marcelót és Zidane-t is kezelték

Jovovics a közösségi oldalán is beszámolt a műtétről, és egy videót is posztolt a többképes bejegyzéséhez, amelyből többek között kiderült, hogy a műtétre ugyanazon a klinikán került sor, ahol korábban több futballsztárt – például a Real Madriddal ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Marcelót, vagy Zinédine Zidane-t – is kezeltek. Ez abból derült ki, hogy a videón a klinika falán sorjáztak a világhírű sportolók által dedikált mezek.

Mint ismert, Jovovics a Mosonmagyaróvár elleni Magyar Kupa-elődöntőben szenvedett vállsérülést, majd később kiderült, hogy operálni is kell. A debreceni klubhonlap arról írt, hogy a neves specialista, dr. César Flores kedden meg is műtötte a szerb játékost Madridban. Jó hír, hogy artroszkópos eljárással operálták, így a felépülése gyorsabb lehet. Aznap délután ki is engedték a kórházból a játékost, aki a körülményekhez képest jól van, és jókedvűen üzent a szurkolóknak.

„Egész jól vagyok, bár még fáj a vállam, de kaptam fájdalomcsillapítót bőven, így aztán csak átvészelem valahogy. Annak nagyon örülök, hogy nem kellett felvágni a vállamat, mert így gyorsabb lehet a felépülés. Utazunk haza, kezdem is a rehabilitációt, hogy mihamarabb visszatérhessek a csapatba. Meglátjátok, még erősebb leszek, mint azelőtt” – fogalmazott.