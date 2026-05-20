Női kézi NB I: Jovovicsot megműtötték Madridban, ugyanott, ahol Marcelót és Zidane-t is kezelték

2026.05.20. 17:04
Balról jobbra: dr. Manuel Leyes, Jovana Jovovics és dr. César Flores (Fotó: dvsc.hu)
Madridban, egy spanyol specialista operálta meg Jovana Jovovics, a DVSC női kézilabdázójának a vállát. A klub honlapjának szerdai beszámolója szerint jó hír, hogy artroszkóppal műtötték, ezért a felépülése gyorsabb lehet, de így is csak négy-öt hónap múlva térhet vissza a pályára.

Jovovics a közösségi oldalán is beszámolt a műtétről, és egy videót is posztolt a többképes bejegyzéséhez, amelyből többek között kiderült, hogy a műtétre ugyanazon a klinikán került sor, ahol korábban több futballsztárt – például a Real Madriddal ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Marcelót, vagy Zinédine Zidane-t – is kezeltek. Ez abból derült ki, hogy a videón a klinika falán sorjáztak a világhírű sportolók által dedikált mezek.

Mint ismert, Jovovics a Mosonmagyaróvár elleni Magyar Kupa-elődöntőben szenvedett vállsérülést, majd később kiderült, hogy operálni is kell. A debreceni klubhonlap arról írt, hogy a neves specialista, dr. César Flores kedden meg is műtötte a szerb játékost Madridban. Jó hír, hogy artroszkópos eljárással operálták, így a felépülése gyorsabb lehet. Aznap délután ki is engedték a kórházból a játékost, aki a körülményekhez képest jól van, és jókedvűen üzent a szurkolóknak.

„Egész jól vagyok, bár még fáj a vállam, de kaptam fájdalomcsillapítót bőven, így aztán csak átvészelem valahogy. Annak nagyon örülök, hogy nem kellett felvágni a vállamat, mert így gyorsabb lehet a felépülés. Utazunk haza, kezdem is a rehabilitációt, hogy mihamarabb visszatérhessek a csapatba. Meglátjátok, még erősebb leszek, mint azelőtt” – fogalmazott.

 

