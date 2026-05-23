Birkózás: Koleszár Ármin bronzérmes az U15-ös Eb-n

2026.05.23. 19:43
Koleszár Ármin utánpótlás bírkózás utánpótlássport
Megvan a magyar küldöttség első érme a bulgáriai Szamokovban zajló U15-ös birkózó Európa-bajnokságon.

Az ötödik helyezések után szombaton megszületett az első magyar érem a bulgáriai Szamokovban zajló U15-ös birkózó Európa-bajnokságon. Koleszár Ármin a 68 kilogrammos szabadfogásúak között lett harmadik, miután a bronzmeccsen legyőzte észt riválisát.

(Kiemelt képünk forrása: MBSZ)

