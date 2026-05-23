Karate Eb: magyar ezüst és bronz a parakaratésoknál

A magyar sportoló, aki korábban volt már világ- és Európa-bajnok is, a hazai sportági szakszövetség szombati beszámolója szerint a tanulásban akadályozottak között, a K21-esek kategóriájában végzett másodikként.

A németországi viadal másik magyar érmét, egy bronzot Szőke Zina érdemelte ki a K22-es kategóriában.

Az épek Európa-bajnokságán senki nem végzett dobogós helyen a magyar csapatból.