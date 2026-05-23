Gigászi pech Csehországban, három (!) öngóllal esett ki az élvonalból a Dukla Praha

A fővárosi együttesnek mindössze egy döntetlenre volt szüksége a közvetlen rivális Baník Ostrava ellen hazai pályán a közvetlen kiesés elkerüléséhez. A Dukla végül három szerzett góllal abszolválta a találkozót, a gond ezzel csak az volt, hogy mindhárom találat a saját kapujába esett. A Dukla így kipottyant az élvonalból, míg a Baník osztályozót játszhat tagsága megőrzéséért.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA