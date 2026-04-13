Sós Csaba: Nincsenek bérelt helyek!
– A sportág történetében először ad otthont a felnőttek országos bajnokságának Sopron. A verseny ötnapos lesz, hiszen a világversenyekhez hasonlóan előfutamokat, középdöntőket és döntőket rendeznek, miközben változtak a válogatási szabályok is – ezek miatt és ezeket leszámítva is kijelenthetjük, hatalmas várakozás előzi meg az ob-t.
– Ez valóban így van – erősítette meg Sós Csaba szövetségi kapitány. – A magyar bajnokságokat szinte mindig vidéken rendezzük meg: Sopronban gyönyörű uszoda épült, volt ott már több korosztályos viadal, jöhet a felnőttek bajnoksága. Nemcsak a helyszín miatt nagy a várakozás, hanem azért is, mert az ob igen erős válogatónak is ígérkezik: túl vannak már az úszók az alapozáson, az edzőtáborokon, meglátjuk, ki hol tart. Az Európa-bajnoki indulás a tét, ezúttal nem számítanak a tavalyi vébé eredményei, a szinteket újra el kell érni.
– Korábban ez nem így volt, miért változtattak a válogatáson?
– Sokszor megtörtént, hogy a nyári nagy versenyen elért eredmény bérelt helyet eredményezett, s előfordult, hogy emiatt nem vállalták az indulást a magyar bajnokságon – a magyar úszósport érdeke, és a fejlődését szolgálja, ha „rákényszerítjük” a versenyzőket, hogy készüljenek fel, s álljanak oda a rajtkőre az ob-n is. Egyébként ezt a fejlődést van hivatva szolgálni az is, hogy a világversenyekhez hasonlóan Sopronban középdöntőket is rendezünk, vagyis az adott távot háromszor kell leúszni: az elmúlt években megéltük, hogy egy-egy nagy versenyen hiába jutott be valaki a döntőbe, ott már nem tudta nemhogy felülmúlni, még csak megismételni sem az addigi idejét.
– Milák Kristóf esetében nincs ilyen idő, hiszen a kétszeres olimpiai bajnok kihagyta a szingapúri világbajnokságot tavaly, Sopronban viszont ott lesz – tőle mit vár?
– Én nem edző vagyok, hanem kapitány, vagyis csak azt tudom figyelni, aki indul a versenyen, s csak az ott mutatott teljesítményéből tudok következtetést levonni, ez Milák Kristófra is igaz. Ha visszagondolunk a párizsi olimpiát megelőző magyar bajnokságra, azt mondhatjuk, képes nagy meglepetésekre, úgyhogy vele kapcsolatban óvatosan kell nyilatkoznunk, de az feltétlenül igaz, hogy a legjobb hír, hogy versenyez egy ilyen klasszis.
– Ha a jelenlegi magyar úszósportról beszélgetnek az emberek, Kós Hubert és Milák Kristóf neve hamar elhangzik, ám ezt követően azért már „döccen” egyet a diskurzus. Vagy megcáfol minket?
– Igen, mert sokan vannak olyanok, akik olimpián, világ- vagy Európa-bajnokságon szereztek érmet, így például Németh Nándor, Kovács Benedek, Jászó Ádám, Márton Richárd, Zombori Gábor, Szabó Szebasztián vagy éppen a hölgyeknél a visszatérő Jackl Vivien, és még folytathatnám.
– Maradjunk is Jackl Viviennél, aki mögött nehéz időszak van: mostanra visszatért régi edzőjéhez, Kocsis Mártához, beleállt a munkába, ugyanakkor a tinédzserkorát éli, s ez a lányoknál okoz nehézséget. Róla mit tudhatunk?
– Ott voltam a csapattal az ománi edzőtáborban, úgyhogy volt alkalmam látni őt a felkészülés során: szorgalmasan dolgozik, remélem, visszatér arra a szintre, amelyen már tartott. Mielőtt rákérdezne: azzal, hogy a korábbi edzőjével dolgozik újra, azt mutatja, hogy kettejük között visszaállt a megszokott harmónia, jól ismerik egymást, ezért is reménykedem, hogy Vivien újra a régi lesz.
– Titokban örvendeztem, amiért a felsorolásból két, az uszodák világában leginkább „bölényként” emlegetett úszó kimaradt, így róluk külön is beszélhetünk: Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf nyílt vízi úszó, ám mindketten határozottan kijelentették, jelentős céljaik vannak a medencében is.
– Nagyon helyesen használta a bölény szót kettejükkel kapcsolatban, hiszen valóban két klasszisról beszélünk. Olyan úszókról, akik már szereztek olimpiai érmet is nyílt vízen. Esetükben a formaidőzítés okozhat nehézséget – igazi edzői kihívás ez. Mindketten komolyan veszik a medencés úszást is, ennek rendkívül örülök, már csak azért is, mert igazi élményt jelent őket nézni, amikor úsznak.
– Ne feledkezzünk meg Sárkány Zalánról sem, aki hazajött Amerikából, hogy indulhasson a bajnokságon. Jó formában van, ám azért az időeltolódás bezavarhat a versenyzésébe, nem?
– Vannak élettani hatások, amelyeket nem lehet áthidalni, de az biztos, hogy Zalán nagyon motivált, kiváló kvalitásokkal megáldott úszó, ráadásul naghyon szeret versenyezni, a pályafutása pedig felfelé ível – ez a trió együtt nagyszerű eredményekre lehet képes.
– Már megszokhatta, hogy a világversenyek előtt rendre megkapja a „Hány éremre számít a kapitány?” kérdést, úgyhogy csak azért, hogy ne csalódjon, itt egy hasonló: lesz magyar rekord a soproni uszodában?
– Reméljük. Ha gyors a medence, akkor talán több is.
Hogy Kós Hubert nem indul a magyar bajnokságon, már régóta köztudott: az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó Amerikában készül az augusztusi párizsi kontinensviadalra, de természetesen a szövetségi kapitány „naprakész” belőle is. „Hubi folyamatosan edzésben van, ő aztán sohasem kerülgeti a forró kását, vállalja a legnehezebb kihívásokat is – mondta Sós Csaba. – A világ legjobbjai közé tartozik, ez nem vitás, nem is nagyon lepett meg azzal, amikor kijelentette, hogy ha arra van szükség, mellen is fejlődni fog. Bár szerintem suttyomban arra készül, hogy Los Angelesben kétszáz vegyesen is nagyot dob, ahhoz meg kell a jó mellúszás. Örömteli, hogy van egy ilyen klasszisunk: a Testnevelési Egyetemen az egyik államvizsgatétel a teljesítmény összetevői címet viseli, Hubi esetében pedig valamennyi feltétel rendelkezésre áll, s ebben természetesen masszívan benne van a támogató család is – és minden más is. Esetében nincs semmilyen zavaró körülmény, amely akadályozná, hogy kibontakoztassa a tehetségét.”