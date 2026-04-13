Sós Csaba: Nincsenek bérelt helyek!



– A sportág történetében először ad otthont a felnőttek országos bajnokságának Sopron. A verseny ötnapos lesz, hiszen a világversenyekhez hasonlóan előfutamokat, középdöntőket és döntőket rendeznek, miközben változtak a válogatási szabályok is – ezek miatt és ezeket leszámítva is kijelenthetjük, hatalmas várakozás előzi meg az ob-t.

– Ez valóban így van – erősítette meg Sós Csaba szövetségi kapitány. – A magyar bajnokságokat szinte mindig vidéken rendezzük meg: Sopronban gyönyörű uszoda épült, volt ott már több korosztályos viadal, jöhet a felnőttek bajnoksága. Nemcsak a helyszín miatt nagy a várakozás, hanem azért is, mert az ob igen erős válogatónak is ígérkezik: túl vannak már az úszók az alapozáson, az edzőtáborokon, meglátjuk, ki hol tart. Az Európa-bajnoki indulás a tét, ezúttal nem számítanak a tavalyi vébé eredményei, a szinteket újra el kell érni.

– Korábban ez nem így volt, miért változtattak a válogatáson?

– Sokszor megtörtént, hogy a nyári nagy versenyen elért eredmény bérelt helyet eredményezett, s előfordult, hogy emiatt nem vállalták az indulást a magyar bajnokságon – a magyar úszósport érdeke, és a fejlődését szolgálja, ha „rákényszerítjük” a versenyzőket, hogy készüljenek fel, s álljanak oda a rajtkőre az ob-n is. Egyébként ezt a fejlődést van hivatva szolgálni az is, hogy a világversenyekhez hasonlóan Sopronban középdöntőket is rendezünk, vagyis az adott távot háromszor kell leúszni: az elmúlt években megéltük, hogy egy-egy nagy versenyen hiába jutott be valaki a döntőbe, ott már nem tudta nemhogy felülmúlni, még csak megismételni sem az addigi idejét.

– Milák Kristóf esetében nincs ilyen idő, hiszen a kétszeres olimpiai bajnok kihagyta a szingapúri világbajnokságot tavaly, Sopronban viszont ott lesz – tőle mit vár?

– Én nem edző vagyok, hanem kapitány, vagyis csak azt tudom figyelni, aki indul a versenyen, s csak az ott mutatott teljesítményéből tudok következtetést levonni, ez Milák Kristófra is igaz. Ha visszagondolunk a párizsi olimpiát megelőző magyar bajnokságra, azt mondhatjuk, képes nagy meglepetésekre, úgyhogy vele kapcsolatban óvatosan kell nyilatkoznunk, de az feltétlenül igaz, hogy a legjobb hír, hogy versenyez egy ilyen klasszis.

– Ha a jelenlegi magyar úszósportról beszélgetnek az emberek, Kós Hubert és Milák Kristóf neve hamar elhangzik, ám ezt követően azért már „döccen” egyet a diskurzus. Vagy megcáfol minket?

– Igen, mert sokan vannak olyanok, akik olimpián, világ- vagy Európa-bajnokságon szereztek érmet, így például Németh Nándor, Kovács Benedek, Jászó Ádám, Márton Richárd, Zombori Gábor, Szabó Szebasztián vagy éppen a hölgyeknél a visszatérő Jackl Vivien, és még folytathatnám.

– Maradjunk is Jackl Viviennél, aki mögött nehéz időszak van: mostanra visszatért régi edzőjéhez, Kocsis Mártához, beleállt a munkába, ugyanakkor a tinédzserkorát éli, s ez a lányoknál okoz nehézséget. Róla mit tudhatunk?

– Ott voltam a csapattal az ománi edzőtáborban, úgyhogy volt alkalmam látni őt a felkészülés során: szorgalmasan dolgozik, remélem, visszatér arra a szintre, amelyen már tartott. Mielőtt rákérdezne: azzal, hogy a korábbi edzőjével dolgozik újra, azt mutatja, hogy kettejük között visszaállt a megszokott harmónia, jól ismerik egymást, ezért is reménykedem, hogy Vivien újra a régi lesz.

– Titokban örvendeztem, amiért a felsorolásból két, az uszodák világában leginkább „bölényként” emlegetett úszó kimaradt, így róluk külön is beszélhetünk: Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf nyílt vízi úszó, ám mindketten határozottan kijelentették, jelentős céljaik vannak a medencében is.

– Nagyon helyesen használta a bölény szót kettejükkel kapcsolatban, hiszen valóban két klasszisról beszélünk. Olyan úszókról, akik már szereztek olimpiai érmet is nyílt vízen. Esetükben a formaidőzítés okozhat nehézséget – igazi edzői kihívás ez. Mindketten komolyan veszik a medencés úszást is, ennek rendkívül örülök, már csak azért is, mert igazi élményt jelent őket nézni, amikor úsznak.

– Ne feledkezzünk meg Sárkány Zalánról sem, aki hazajött Amerikából, hogy indulhasson a bajnokságon. Jó formában van, ám azért az időeltolódás bezavarhat a versenyzésébe, nem?

– Vannak élettani hatások, amelyeket nem lehet áthidalni, de az biztos, hogy Zalán nagyon motivált, kiváló kvalitásokkal megáldott úszó, ráadásul naghyon szeret versenyezni, a pályafutása pedig felfelé ível – ez a trió együtt nagyszerű eredményekre lehet képes.

– Már megszokhatta, hogy a világversenyek előtt rendre megkapja a „Hány éremre számít a kapitány?” kérdést, úgyhogy csak azért, hogy ne csalódjon, itt egy hasonló: lesz magyar rekord a soproni uszodában?

– Reméljük. Ha gyors a medence, akkor talán több is.