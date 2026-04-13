Úszás: Szabó Álmos azt sem bánja, ha Milák Kristóf kikap az ob-n

Szabó Álmos, Milák Kristóf edzője hétfőn délben az M4 sportcsatornán megerősítette a Nemzeti Sport korábbi értesülését: a kétszeres olimpiai bajnok hat számban nevezett a szerdától vasárnapig tartó soproni országos bajnokságon – a klasszis 50, 100 és 200 pillangón, valamint 50 és 100 gyorson gond nélkül nevezett, ám 200 gyorson nem rendelkezett nevezési idővel, így a rendszer „visszadobta” őt.

Szabó Álmos egyeztetett Sós Csabával, a szövetségi kapitány természetesen nem gördített akadályt az elé, hogy Milák 200 gyorson is rajtkőre állhasson Sopronban.

S hogy miért az utolsó pillanatban nevezett Milák?

„Ez az én döntésem volt – jelentette ki Szabó Álmos. – Szerettem volna elkerülni egyfajta hullámot: ha három nappal korábban nevezünk, sok minden megzavarhatta volna Kristófot. Ő azért egy megosztó személy, vannak, akik nem értenek vele egyet, s vannak, akik mellette állnak, ez volt az oka annak, hogy az utolsó pillanatban történő nevezés mellett döntöttem. De a hivatalos határidőn belül megtettük ezt.”

Milák Kristóf legutóbb éppen egy évvel ezelőtt, szintén az országos bajnokságon versenyzett, akkor az ob-nak Kaposvár adott otthont.

„Nekem nagyon tetszett a kaposvári száz pillangó, jó kis csata volt az Kós Huberttel – árulta el Szabó Álmos, s bár Kós idén nem utazott haza Amerikából a bajnokságra, az edző reméli, lát hasonló harcot a medencében: – Örülnék, ha lenne kihívója Kristófnak, kell neki a »súrlódás« a versenyzés szempontjából. A hat szám tizennyolc rajtot jelent, ez még egy extrán felkészült versenyzőnek is elég soknak számítani, mi pedig még nem is tartunk itt.”

Szabó Álmos hangsúlyozta: nem az a cél, hogy minden távon a lehető legtöbbet adja ki magából Milák, emellett lesz olyan, amikor két számot is csak nagyon kevés idő választ el egymástól, s ez okozhat némi nehézséget.

„Kristóf kérése volt, hogy szeretne újra barátságot kötni a vízzel, az úszással, ez a folyamat zajlik, látok ebben pozitívumokat, láttam a beleki edzőtáborban is ilyeneket, de nem annyit, mint kellene. A folyamat viszont jó, és ne feledjük, Kristóf következő fontos versenye jövőre lesz – utalt a 2027-es hazai rendezésű vizes világbajnokságra Szabó Álmos, de természetesen kitért az augusztusi párizsi kontinensviadalra is: – Mindenképpen cél az Európa-bajnokság is, cél nélkül nem is lenne érdemes dolgozni. Mivel felvetődtek kérdések az Eb-n induló magyar váltók kapcsán, szeretném elmondani, ha ott lesz Kristóf Párizsban, ott lesz a magyar váltókban is.”

Szabó Álmos és Milák Kristóf a soproni ob kapcsán nem érmekben gondolkozik, sokkal inkább abban, hogy a bajnok hogyan old meg bizonyos helyzeteket versenyszituációkban.

„Kristóf huszonhat éves, elért már mindent, ez a mostani egy új fejezet az életében. Nehezített pályán halad Kristóf, egy ilyen sikeres pályafutással a háta mögött mélyebbről kell előhúzni a motivációt is, de a kétszáz pillangót semmiképpen sem engedjük el, ahogyan Kristóf egyéni csúcsait sem. Az országos bajnokságot edzésként fogjuk fel, azt sem bánom, ha kikap valamelyik számban, akkor marad benne tűz a továbbiakra” – mondta Szabó Álmos, aki nem titkolta azt sem, hogy Milák Kristóf minden szempontból különleges személyiség, de továbbra is megvan közöttük az összhang, s ehhez minden bizonnyal az is hozzájárul, hogy a múltat ismerve a tréner felkészítette magát arra, hogy „ne függjön” Miláktól. Ez magában foglalja azt is, hogy nem idegeskedik semmin a tréner, még azon sem, amikor Milák Kristóf lekési a repülőgépet – így történt ez a beleki edzőtábor előtt, de mint Szabó elmondta, végig kapcsolatban voltak, jelezte késését Milák, estére pedig már az úszó is megérkezett a törökországi edzőtáborba.