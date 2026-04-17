Milák Kristóf megtörte Szabó Szebasztián nagy sorozatát

A következő napokon is az előfutamokat 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik.

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SOPRON

Férfiak.

100 m hát. Országos bajnok: Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola, edző: Turós Máté) 53.79, 2. Kovács Benedek (FTC) 54.34, 3. Kós Olivér (BVSC-Zugló) és Rácz Zsombor (BVSC-Zugló) 54.49.

50 m pillangó. Ob: Milák Kristóf (BHSE, e: Szabó Álmos) 23.03, 2. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 23.14, 3. Márton Richárd (BHSE) 23.67.

200 m vegyes. Ob: Zombori Gábor (UTE, e: Virth Balázs) 1:59.26, 2. Zanyi Ferdinánd (BÉKAFÜTTY-Egri Úszó Klub) 2:03.58, 3. Kovács Botond (UTE) 2:03.94.

4x100 m gyorsváltó. Ob: BVSC-Zugló (Mészáros Dániel, Kós Olivér, Rácz Zsombor, Szabó Szebasztián) 3:18.87, 2. FTC (Németh, Kovács B., Grandpierre, Takács B.) 3:19.62, 3. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Pápai, Bóna, Andor, Pozvai O.) 3:24.17.

Nők.

100 m hát. Ob: Kokas Fanni (Jövő SC, e: Verrasztó Zoltán, Kóra Dániel) 1:00.86, 2. Burián Katalin (Debreceni Sportcentrum SI) 1:01.40, 3. Komoróczy Lora (BVSC-Zugló) 1:01.93.

50 m pillangó. Ob: Tankó Beatrix (UTE, e: Magyarovits Zoltán) 26.73, 2. Komoróczy Lora 26.96, 3. Varga Dominika (Debreceni Sportcentrum SI) 27.05.

200 m vegyes. Ob: Tombor Sára (FTC, edző: Takács Imre) 2:17.94, 2. Barta Bianka (FTC) 2:19.54, 3. Mátékovits Anna (Monori Sport Egyesület) 2:19.82.

4x100 m gyorsváltó. Ob: BVSC-Zugló (Ugrai Panna, Szabó Kincső, Kiss Ajsa, Komoróczy Lora) 3:46.32, 2. FTC (Orbán, Kömöz, Tombor, Molnár D.) 3:47.13, 3. Jövő SC (Kertész, Flück, Dobra, Kokas) 3:49.19