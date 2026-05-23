Vancsa Zalán góljával dőlt el: feljutott a belga élvonalba a Lommel
A Lommel SK 0–0-s döntetlent játszott a Dender vendégeként a belga labdarúgó-élvonalba kerülésért vívott osztályozó döntőjének visszavágóján. Miután az első mérkőzés Vancsa Zalán győztes góljával 3–2-es lommeli sikerrel zárult, a magyar szélső csapata feljutott az első osztályba.
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, döntő, visszavágó
Dender–Lommel SK 0–0
Feljutott: 3–2-es összesítéssel a Lommel
Lommel: Vancsa Zalán az 55. percben állt be.
Osimhen duplázott, Sallai török bajnok a Galatával!
2026.05.09. 21:06
Dénes Vilmos csapata visszajutott a belga élvonalba
2026.04.11. 12:17
