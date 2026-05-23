Vancsa Zalán góljával dőlt el: feljutott a belga élvonalba a Lommel

Múlt vasárnap a Lommel Vancsa Zalán 90+6. percben szerzett góljával nyert a Dender ellen. A szombati visszavágó 0–0-val zárult, így a lommeliek feljutottak az élvonalba.

BELGIUM

Osztályozó az élvonalba jutásért, döntő, visszavágó

Dender–Lommel SK 0–0

Feljutott: 3–2-es összesítéssel a Lommel

Lommel: Vancsa Zalán az 55. percben állt be.

