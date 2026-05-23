Nemzeti Sportrádió

Vancsa Zalán góljával dőlt el: feljutott a belga élvonalba a Lommel

V. J.V. J.
2026.05.23. 20:24
null
Fotó: AFP
Címkék
Lommel Vancsa Zalán Belgium
A Lommel SK 0–0-s döntetlent játszott a Dender vendégeként a belga labdarúgó-élvonalba kerülésért vívott osztályozó döntőjének visszavágóján. Miután az első mérkőzés Vancsa Zalán győztes góljával 3–2-es lommeli sikerrel zárult, a magyar szélső csapata feljutott az első osztályba.

Múlt vasárnap a Lommel Vancsa Zalán 90+6. percben szerzett góljával nyert a Dender ellen. A szombati visszavágó 0–0-val zárult, így a lommeliek feljutottak az élvonalba.

BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, döntő, visszavágó
Dender–Lommel SK 0–0 
Feljutott: 3–2-es összesítéssel a Lommel
Lommel: Vancsa Zalán az 55. percben állt be.
 

 

Lommel Vancsa Zalán Belgium
Legfrissebb hírek

Courtois, De Bruyne és Lukaku is bekerült – itt a belgák világbajnoki kerete

Foci vb 2026
2026.05.15. 15:16

Osimhen duplázott, Sallai török bajnok a Galatával!

Minden más foci
2026.05.09. 21:06

Vancsa Zalán duplájával elődöntős az élvonalba jutásért folyó rájátszásban a Lommel

Légiósok
2026.04.27. 22:49

Dénes Vilmos csapata visszajutott a belga élvonalba

Légiósok
2026.04.11. 12:17

Felkészülési mérkőzések: Belgium magabiztos győzelmet aratott Atlantában

Minden más foci
2026.03.28. 22:43

Eden Hazard: Sosem akartam olyan lenni, mint Cristiano Ronaldo

Minden más foci
2026.02.06. 16:02

VIDEÓ: egy kötény is kellett hozzá – íme, Varga Barnabás első gólpassza az AEK Athénban

Légiósok
2026.01.25. 15:05

Győzelemmel kezdett a hétszeres győztes spanyol válogatott a futsal Eb-n

Minden más foci
2026.01.23. 21:39
Ezek is érdekelhetik