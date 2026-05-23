Sárpátki Tamás: A jégen azért ezt nehéz élvezni, főleg amikor másfél-két percekre beszorítanak egy-egy sort

2026.05.23. 20:52
Sárpátki Tamás a középső harmaddal egyáltalán nem volt elégedett (Fotó: NSO Tv)
A Svájc elleni 9–0-s vereséget követően Sárpátki Tamás értékelt az NSO Tv kamerája előtt. A magyar jégkorong-válogatott csatára szerint a középső harmad pecsételte meg a csapat sorsát, de Sárpátki szerint a minden téren az elithez tartozó ellenféltől lehet tanulni egy ilyen meccsen.

JÉGKORONG
SVÁJC–MAGYARORSZÁG 9–0 (1–0, 6–0, 2–0)
Zürich, 10 000 néző. V: Schrader (német), Wannerstedt (norvég), Gustavson (amerikai), Rampir (cseh). 
SVÁJC: GENONI – JOSI 3 (1), Egli / Marti, Kukan / Berni (1), Moser (2) / Jung – Biasca, Hischier (1), Meier 1 / Niederreiter, THÜRKAUF 1 (2), Bertschy / ANDRIGHETTO 1 (4), Malgin 2 (1), Rochette / Knak 1, Jager (1), Riat (1) / Baechler. Szövetségi kapitány: Jan Cadieux
MAGYARORSZÁG: Vay (Bálizs) – Stipsicz, Kiss R. / Horváth M., Hadobás / Garát, Ortenszky / Tornyai – Papp, Sebők, Terbócs / Erdély Cs., Szongoth Domán, Horváth Bence / Nemes, Hári J., Sofron / Ravasz, Nagy Krisztián, Vincze P. / Sárpátki. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely
Kapura lövések: 48–10
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 2/–.

Jégkorong
4 órája

Kilencet kapott Svájctól a magyar hokiválogatott

Nem sikerült megfékezni a svájciakat, ezúttal is nagy különbség volt a csapatok között – a házigazda 9–0-ra győzött a mieink ellen Zürichben az elit-világbajnokságon.

 

