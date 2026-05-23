Férfi kosárlabda NB I: egyenlített az Atomerőmű a bronzcsatában, kiesett a ZTE

Az első három összecsapást az aktuálisan otthon játszó csapat nyerte, így a Kaposvár vezetett 2–1-re a negyedik felvonás előtt. A somogyiak a szombati találkozón jól kezdtek, az első negyedet nyolcpontos különbséggel megnyerték, a vendéglátók azonban a következő két játékrészben ellenfelük fölé nőttek, a záró tíz percnek pedig nyolcpontos előnyben vághattak neki. Az utolsó negyedben így hiába volt jobb két ponttal a Kaposvár, nem tudta lezárni a párharcot, amely a hétfőn sorra kerülő ötödik összecsapáson dől el.

Az alsóházi rájátszás szombaton ért véget, s mivel a Zalaegerszegnek nem sikerült nyernie Szegeden, közben pedig az Oroszlány tízpontos győzelmet aratott a vendég Kecskemét felett, a zalaiak végeztek az utolsó helyen, s ezzel búcsúztak az élvonaltól.

Körmenden a korábbi válogatott Ferencz Csaba búcsúmérkőzésére ingyen juthattak be a szurkolók, a 40 esztendős klublegenda pedig együttese magabiztos, 20 pontos sikerével köszönt el profi pályafutásától, csapata ugyanis 118–98-ra verte a vendég pécsieket. A Fepunak becézett játékos épp 20 pontot dobott. A meccsek számát tekintve klubrekorder csapatkapitány 2001 októberében debütált a vasiaknál,s karrierje során végig Körmenden szerepelt, a 2003-as bajnoki aranyérem mellett öt ezüst és öt bronz került a nyakába, míg 2016-ban Magyar Kupát nyert az együttessel, kétszer pedig második lett. A magyar válogatottban tagja volt a 2017-es és a 2022-es Eb-re kijutó együttesnek is. Ferencz Csaba szerdán jelentette be, hogy 25 évad után befejezi a pályafutását.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS

Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK 77–71 (13–21, 26–22, 22–10, 16–18)

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása: 2–2

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

Egis Körmend–NKA Universitas Pécs 118–98 (37–25, 28-22, 26–23, 27–28)

SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK 78–66 (22–15, 21–18, 17–18, 18–15)

MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 96–86 (26–27, 24–24, 26–17, 20–18)