Férfi kosárlabda NB I: egyenlített az Atomerőmű a bronzcsatában, kiesett a ZTE

2026.05.23. 20:54
Fotó: FB/Atomerőmű SE férfi kosárlabda
Az Atomerőmű 77–71-re verte a vendég Kaposvárt a férfi kosárlabda NB I-ben, a harmadik helyért zajló párharc szombati negyedik mérkőzésén, ezzel egyenlített, így az ötödik találkozó dönt majd a bronzérem sorsáról.

Az első három összecsapást az aktuálisan otthon játszó csapat nyerte, így a Kaposvár vezetett 2–1-re a negyedik felvonás előtt. A somogyiak a szombati találkozón jól kezdtek, az első negyedet nyolcpontos különbséggel megnyerték, a vendéglátók azonban a következő két játékrészben ellenfelük fölé nőttek, a záró tíz percnek pedig nyolcpontos előnyben vághattak neki. Az utolsó negyedben így hiába volt jobb két ponttal a Kaposvár, nem tudta lezárni a párharcot, amely a hétfőn sorra kerülő ötödik összecsapáson dől el.

Az alsóházi rájátszás szombaton ért véget, s mivel a Zalaegerszegnek nem sikerült nyernie Szegeden, közben pedig az Oroszlány tízpontos győzelmet aratott a vendég Kecskemét felett, a zalaiak végeztek az utolsó helyen, s ezzel búcsúztak az élvonaltól.

Körmenden a korábbi válogatott Ferencz Csaba búcsúmérkőzésére ingyen juthattak be a szurkolók, a 40 esztendős klublegenda pedig együttese magabiztos, 20 pontos sikerével köszönt el profi pályafutásától, csapata ugyanis 118–98-ra verte a vendég pécsieket. A Fepunak becézett játékos épp 20 pontot dobott. A meccsek számát tekintve klubrekorder csapatkapitány 2001 októberében debütált a vasiaknál,s  karrierje során végig Körmenden szerepelt, a 2003-as bajnoki aranyérem mellett öt ezüst és öt bronz került a nyakába, míg 2016-ban Magyar Kupát nyert az együttessel, kétszer pedig második lett. A magyar válogatottban tagja volt a 2017-es és a 2022-es Eb-re kijutó együttesnek is. Ferencz Csaba szerdán jelentette be, hogy 25 évad után befejezi a pályafutását.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS
Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK 77–71 (13–21, 26–22, 22–10, 16–18)
Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása: 2–2
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
Egis Körmend–NKA Universitas Pécs 118–98 (37–25, 28-22, 26–23, 27–28)
SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK 78–66 (22–15, 21–18, 17–18, 18–15)
MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 96–86 (26–27, 24–24, 26–17, 20–18)

A 9–14. HELYÉRT CSOPORT VÉGEREDMÉNYEMGyVL–KRelatív
1. Körmend1055932–9570.844 21 
2. Kecskemét1073828–8320.813 20 
3. Pécs1046889–8600.781 19 
4. Szeged1064878–8480.719 17 
5. Oroszlány1055904–9000.719 17 
6. Zalaegerszeg1037865–8990.719 17 

 

 

