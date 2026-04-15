Úszás: Milák Kristóf visszatért az ob-n, és a 100 gyors után a 200 pillangó előfutamát is megnyerte – VIDEÓK

2026.04.15. 11:44
úszás úszó ob Milák Kristóf úszó országos bajnokság
Milák Kristóf szerda délelőtt két számban is rajthoz állt a soproni úszó országos bajnokságon, és mindkét futamában az első helyen végzett: először 100 gyorson bizonyult a leggyorsabbnak, majd 200 pillangón is mindenkit maga mögé utasított.

A magyar klasszis két számban ugrott medencébe a nagymedencés bajnokság nyitó napjának délelőttjén, és a 100 méter gyors, valamint a 200 pillangó előfutamában is a legjobbnak bizonyult. Előbbit 49.20 másodperces időeredménnyel teljesítette, utóbbi futamban pedig 2:00.85 perccel csapott a célba. 

A 100 méteres gyorsúszás:

A 200 méteres pillangóúszás:

 

Rasovszky Kristóf: Irány Los Angeles!

Úszás
5 órája

Újra nemzetük képviseletében indulhatnak az orosz és fehérorosz úszók a nemzetközi szövetség versenyein

Úszás
2026.04.13. 16:52

Úszás: Szabó Álmos azt sem bánja, ha Milák Kristóf kikap az ob-n

Úszás
2026.04.13. 13:45

Sós Csaba: Nincsenek bérelt helyek!

Úszás
2026.04.13. 06:58

Milák Kristóf öt számban nevezett az országos bajnokságra

Úszás
2026.04.12. 20:40

Úszás: Milák Kristóf hat számban indul az ob-n

Úszás
2026.04.11. 08:42

Kós Hubert: Ha Magyarországnak kell egy mellúszó, akkor mellúszásban fogok fejlődni

Úszás
2026.04.08. 18:53

Úszás: tinédzsereink Grazban brillíroztak, Prágában helytálltak

Utánpótlássport
2026.04.08. 09:04
Ezek is érdekelhetik