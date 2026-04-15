Úszás: Milák Kristóf visszatért az ob-n, és a 100 gyors után a 200 pillangó előfutamát is megnyerte – VIDEÓK

Milák Kristóf szerda délelőtt két számban is rajthoz állt a soproni úszó országos bajnokságon, és mindkét futamában az első helyen végzett: először 100 gyorson bizonyult a leggyorsabbnak, majd 200 pillangón is mindenkit maga mögé utasított.

A magyar klasszis két számban ugrott medencébe a nagymedencés bajnokság nyitó napjának délelőttjén, és a 100 méter gyors, valamint a 200 pillangó előfutamában is a legjobbnak bizonyult. Előbbit 49.20 másodperces időeredménnyel teljesítette, utóbbi futamban pedig 2:00.85 perccel csapott a célba. A 100 méteres gyorsúszás: A 200 méteres pillangóúszás: