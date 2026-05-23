„Leszorítottak” – Antonelli sportszerűtlennek érezte Russellt

A Mercedes ezúttal egyetlen pozíciót sem vesztett a rajtnál, versenyzői, George Russell és Andrea Kimi Antonelli változatlan sorrendben fordultak be az első két helyen. A konstrukőri tabellát tetemes előnnyel vezető csapat ugyanakkor nem lélegezhetett fel, hiszen olasz versenyzője nem akart megelégedni a második hellyel, és támadni kezdte a csapattársát.

Antonelli egy ponton vezetett is, de Russellnek gyorsan sikerült visszaragadnia magához a vezetést. Ezzel ugyanakkor nem ért véget a küzdelem: az olasz újabb támadást indított a hatodik kör elején, és bement a csapattársa mellé, de nem maradt számára hely, és hirtelen a füves részen találta magát az 1-es kanyarnál. A pilóta nemcsak Russell-lel, hanem Lando Norrisszal szemben is pozíciót vesztett, és a harmadik helyről folytatta, majd végül ebben a pozícióban is ért célba.

Russell eközben győzelmet aratott, miután sikerült visszavernie Norris támadásait, és 18 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben. „Nagyon jó verseny volt, de rendkívül nehéz volt előnyt kiépíteni ezen a pályán. A másikat követni ugyanakkor könnyű volt, és előzési mód mellett meglehetősen erősnek érződött a szélárnyék ereje. Jó csatát vívtunk Kimivel. Örülök, hogy mindketten itt állhatunk a sprintfutam után” – értékelt az előző évi győztes, majd újra hangsúlyozta: egyáltalán nem aggasztották az elmúlt futamhétvégék kudarcai.

„Egyáltalán nem aggódtam. Tudtam, hogy Miami egyfajta mumuspálya a számomra, és hogy hosszú szünet következik utána. Sokan sokfélét mondtak, de én csak vissza akartam ülni az autóba. Igazából olyan érzés, mintha most indulna az idény, hiszen hat verseny lesz nyolc hétvége alatt.”

Noha a brit közvetlen a leintés után még szűkszavúan említette meg az incidenst, a Sky Sports kamerái előtt már részletesebben beszélt a történtekről. „Abban a kanyarban mindig nehéz előzni kívülről. Amikor egyik kanyar a másikba vezet, a külső íven lévő versenyző sokkal később tud fékezni, mint ahogyan azt normális esetben tenné. A belső íven lévő pilóta viszont csak egy irányba tud menni, és én a szokásos ívemen haladtam. Ennyit tudok mondani.”

„Korábban is beszéltünk már arról, hogy keményen, de sportszerűen versenyzünk egymás ellen, és sosincs rossz szándék bennem. Ugyanakkor nem fogok csak úgy félreállni bárki elől. Mindketten a bajnoki címért harcolunk. A csapat mindig az első helyen áll, és még beszélnünk fogunk az esetről. Én nyugodt vagyok, elég visszaigazolás volt számomra, hogy az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség) sem vizsgálta az esetet. Ha a szövetség szerint rendben volt, az számomra elég.”

„Most első sorban arra összpontosítok, hogy megszerezzem a pole pozíciót az időmérőn. Persze beszélnünk kell erről is. Ha a versenyzőid rendszeresen az első két helyen állnak, elkerülhetetlen, hogy szoros csaták alakuljanak ki közöttük. Tiszteljük egymást, és nem célunk, hogy összeütközzünk. Szerintem nem kell nagy ügyet csinálni belőle.”

Antonelli már a sprintverseny közben is kifejezte nemtetszését a rádión, ám csapata akkor csendre intette. „Őszintén szólva kemény csata volt. Tempó tekintetében mindannyian nagyon közel voltunk egymáshoz, szóval egyáltalán nem volt könnyű. Támadást indítottam, már eléggé mellette voltam, aztán leszorítottak a pályáról. De még vissza kell néznem az esetet. Aztán elkövettem egy hibát a nyolcas kanyarnál, mert megdobott egy nagy bukkanó, majd blokkoltak a kerekeim, és ezzel gyakorlatilag tönkretettem a versenyemet. Ettől függetlenül jó csata volt.”

„Összességében kemény csata volt (a Russell-lel folytatott – a szerk.), és kissé sportszerűtlennek érződött a pillanat hevében. Nem fogok hazudni, eléggé elragadtak az érzelmek, és nehéz volt nyugodtnak maradnom. Mindig a lehető legjobb teljesítményt igyekszem nyújtani a pályán, és nem akartam beletörődni a második helybe. Tisztázzuk a helyzetet a csapattal, aztán az időmérőre összpontosítunk.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a leintést követően osztotta meg a gondolatait Russell és Antonelli küzdelméről. „Nagyszerű mozi volt! Kemény csata zajlott nemcsak a két pilótánk között, hanem Landóval is. Őszintén élveztem nézni. De ha túl sokáig harcolsz egymással, könnyen elveszítheted a versenyt. Ha kicsit tovább tartott volna a csata, akkor Norris nyerhetett is volna.”

„Én kifejezetten élvezem ezeket a pillanatokat, mert lehetőséget adnak arra, hogy tanuljunk belőlük, és egyúttal feltegyük magunknak a kérdést: hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket a jövőben? Nem szeretnénk győzelmeket veszíteni, mint ahogyan azt sem, hogy a pilótáink összeütközzenek egymással. Néha kellenek ilyen pillanatok, hogy emlékeztessenek minket a közös céljainkra. Ez nem az egyik vagy a másik versenyzőnk ellen szól, csak szeretnénk kialakítani egy bizonyos keretrendszert a hasonló szituációk kezelésére. És inkább történjen meg ez egy sprintversenyen, mint a vasárnapi futamon.”

Norris egy ideig páholyból követte figyelemmel a két Mercedes-pilóta küzdelmét, majd a második helyre előrelépve Russellt vette célkeresztbe. A brit ellenfele ugyanakkor kitartott, ráadásul a végén hátrafelé is kellett figyelnie, hiszen Antonelli is megérkezett rá, s offenzívát is indított ellene.

„Remek futam volt, és jó volt nézni, ahogyan Kimi és George harcol egymással egy ideig. Ott voltam, hogy kihasználjam az adandó lehetőségeket. A Mercedes nagyon gyors volt, és Kimi elég hamar visszakapaszkodott mögém, ami meglehetősen aggasztott, de élvezet versenyt futottunk egy nehéz pályán. Összességében jó eredményt értünk el.”

KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 23 kör 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1.272 mp h. 23 3. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1.843 23 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 9.797 23 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 9.929 23 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 10.545 23 7. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 15.935 23 8. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 29.710 23 9. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 31.621 23 10. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 36.793 23 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:01.344 23 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:01.814 23 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:04.209 23 14. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:10.402 23 15. Nico Hülkenberg német Audi 1:12.158 23 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1 kör 22 17. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1 kör 22 18. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör 22 19. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör 22 20. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1 kör 22 21. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 3 kör 20 Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda Kiesett 15

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 3 4 7 106 2. George Russell 1 2 7 88 3. Charles Leclerc – 2 7 63 4. Lando Norris – 1 6 58 5. Lewis Hamilton – 1 7 54 6. Oscar Piastri – 2 5 48 7. Max Verstappen – – 5 28 8. Oliver Bearman – – 3 17 9. Pierre Gasly – – 4 16 10. Liam Lawson – – 3 10 11. Franco Colapinto – – 2 7 12. Arvid Lindblad – – 2 5 13. Isack Hadjar – – 1 4 14. Carlos Sainz – – 2 4 15. Gabriel Bortoleto – – 1 2 16. Esteban Ocon – – 1 1 17. Alexander Albon – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 194 2. Ferrari 117 3. McLaren-Mercedes 106 4. Red Bull-Ford 32 5. Alpine-Mercedes 23 6. Haas-Ferrari 18 7. Racing Bulls-Ford 15 8. Williams-Mercedes 5 9. Audi 2 10. Cadillac-Ferrari 0 11. Aston Martin-Honda 0

55. KANADAI NAGYDÍJ MÁJUS 22., PÉNTEK Szabadedzés 1. Antonelli 1:13.402 Sprintidőmérő 1. Russell 1:12.965 MÁJUS 23., SZOMBAT Sprintverseny 1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli Időmérő 22.00–23.00 MÁJUS 24., VASÁRNAP A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja 22.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Monacói Nagydíj, Monte-Carlo június 7., 15.00 Katalán Nagydíj, Barcelona június 14., 15.00 Osztrák Nagydíj, Spielberg június 28., 15.00



