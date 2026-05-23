Nemzeti Sportrádió

Az asztalitenisz Extraligában mindkét címvédő bejutott a döntőbe

SZ. M.SZ. M.
2026.05.23. 19:22
null
A története során először döntőbe jutó mosonmagyaróvári csapat (balról): Németh Péter, Ecseki Nándor és Varga Botond (Fotó: Mosonmagyaróvári ASE)
Címkék
asztalitenisz asztalitenisz Extraliga Ecseki Nándor
Az asztalitenisz Extraliga elődöntőjében a nőknél a papírformának megfelelően a Budaörsi SC és a Budapesti Erdért SE győzött, a férfiaknál viszont a címvédő PTE PEAC mellett a korábban ilyen magasságokba soha nem jutó Mosonmagyaróvári ASE jutott be a vasárnapi döntőbe.

Az első osztályú asztalitenisz-csapatbajnokság, az Extraliga négyes döntőjének ezen a hétvégén Pécs ad otthont. A szombati elődöntőben először a nők álltak asztalhoz, s amint arra számítani lehetett, nem született meglepetés. Az alapszakaszban két csapat emelkedett ki a mezőnyből, a Budapesti Erdért SE és a Budaörsi SC – ez a két együttes 52-52 ponttal végzett az első és a második helyen, tíz ponttal megelőzve a harmadik PTE PEAC-ot. Mindezek ismeretében csodaszámba ment volna, ha nem a címvédő Erdért, valamint a Budaörs jut be a vasárnapi döntőbe, s reálisan nézve erre esély sem volt. Ahogy az elmúlt hat kiírásban, most is e két alakulat között dől el a bajnoki cím sorsa, míg a bronzéremért a nemrégiben befejeződő londoni világbajnokságon a válogatottban is asztalhoz álló 17 éves Nagy ikreket, Juditot és Rebekát a soraiban tudó pécsiek a Kiskunmajsával küzdenek meg.

A férfiaknál a hazai pályán szereplő, az alapszakaszt megnyerő, s nem mellesleg a tavalyi győztes PTE PEAC az idény során mindkétszer magabiztosan győzte le a Szerva SE-t, s most sem kellett aggódnia, a Pető Zsolt, Szántosi Dávid, Molnár Dávid trió különösebb izgalmak nélkül vette az akadályt. A másik elődöntőben a Celldömölk és a Mosonmagyaróvár párharca jóval izgalmasabbnak ígérkezett, legalábbis az ősszel és a tavasszal lejátszott meccsek erre utaltak: mindkétszer a Celldömölk győzött, de csak a legszűkebb arányban, azaz 4:3-ra. Ezúttal viszont fordult a kocka, a válogatottban mellőzött Ecseki Nándor vezérletével a mosonmagyaróváriak 4:1-re nyertek, s ezzel történelmet írtak, ugyanis a város csapata nemcsak döntőt nem játszott még az Extraligában, eddig a dobogóra sem állhatott fel.

A vasárnapi folytatásban délelőtt 10 órától a bronzmeccseket rendezik meg, 14 órától pedig előbb a nők, majd a férfiak fináléjára kerül sor.

ASZTALITENISZ EXTRALIGA NÉGYES DÖNTŐ, PÉCS
FÉRFI ELŐDÖNTŐ
PTE PEAC Kalo-Méh–Szerva SE 4:0
Gy: Szántosi Dávid 2, Molnár Dávid és a Pető Zsolt, Szántosi páros
Mosonmagyaróvári ASE-Hoffer–Celldömölki VSE Vulkán Fürdő 4:1
Gy: Ecseki Nándor 2, Varga Botond, az Ecseki, Varga páros, ill. Jakab János
NŐI ELŐDÖNTŐ
Budapesti Erdért SE–Kiskunmajsai AC 4:0
Gy: Nagyváradi Mercédesz, Póta Georgina, Barcsai Sophie és a Barcsai, Aneta Maksuti páros
Budaörsi SC–PTE PEAC Kalo-Méh 4:1
Gy: Madarász Dóra 2, Bezeg Réka, a Madarász, Imre Leila páros, ill. Nagy Judit

 

asztalitenisz asztalitenisz Extraliga Ecseki Nándor
Legfrissebb hírek

Póta Georgina: A pingpong újra menő lehet, mint régen

Egyéb egyéni
2026.05.21. 14:45

Bátorfi Zoltán: Az ázsiai munkabírás Európából nézve felfoghatatlan

Egyéb egyéni
2026.05.13. 17:22

Asztalitenisz-vb: Kína szokás szerint mindent vitt

Egyéb egyéni
2026.05.10. 22:20

Asztaltenisz-vb: Szőcs Bernadette a román válogatottal egy lépésre van az éremtől

Egyéb egyéni
2026.05.07. 00:31

Asztalitenisz-vb: egyelőre még távol vagyunk az elittől

Egyéb egyéni
2026.05.06. 21:16

Asztalitenisz-vb: férficsapatunk nem tudta megszorongatni az aranyesélyes svédeket

Egyéb egyéni
2026.05.05. 21:29

Asztalitenisz-vb: férficsapatunk Svédország ellen kezd a főtáblán

Egyéb csapat
2026.05.03. 22:21

Asztalitenisz-vb: női csapatunk bravúros győzelemmel továbbjutott a csoportból

Egyéb egyéni
2026.05.01. 17:16
Ezek is érdekelhetik