Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: a Pick Szeged és a Győri ETO az U16-os bajnok

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.05.23. 19:54
null
Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
Befejeződtek az U16-os országos bajnokságok, a Felsőházat a fiúknál a Pick Szeged, a lányoknál a Győri ETO nyerte.

Szombat délután véget ért az U16-os fiú országos bajnokság 2025/2026-os évada: a csapatok Kelet- és Nyugat-csoportra osztva kezdték meg a szereplést az ősszel az alapszakaszban, amelyből a négy-négy legjobb együttes jutott be a Felsőház küzdelmeibe, annak utolsó mérkőzéseit pedig ma játszották le.

A legfontosabb kérdés egy fordulóval a vége előtt már eldőlt: a Pick Szeged korosztályos gárdája lett a bajnok, ezzel az akadémia a klubhonlap beszámolója szerint

az első utánpótlásban szerzett aranyérmét ünnepelhette.

A szegediek a keleti alapszakaszcsoportot majdnem hibátlanul nyerték meg, tizennégy meccsükből tizenhármat megnyertek, egyetlen döntetlen csúszott be a sorba, majd a Felsőházban is magabiztosan meneteltek, a szakasz során az első hét bajnokijukat megnyerték (ráadásul többet kimondottan kiélezett csatában: egyszer egy-, háromszor pedig kétgólos sikernek örülhettek), a széria pedig már bajnokként az utolsó körben szakadt meg, a győzelmével bronzérmet szerző Veszprémi KKFT ellen kaptak ki 34–26-ra.

Szász Bálint vezetőedző ehhez mérten nem volt elégedett a látottakkal, bár valószínűleg nem bánkódik, hiszen csapata nagy sikert ért el.

Másodikként a Ferencváros zárt, a harmadik pedig – ahogyan említettük – a Veszprémi KKFT lett.

Jár a taps – az ETO-s lányok U16-os bajnokok lettek Forrás: Facebook/Győri ETO KC Utánpótlás

Ugyanilyen volt a korosztályban a leányszakág versenyének lebonyolítása is, aminek a fiúkéhoz képest pár nappal hamarabb lett vége: a Győri ETO már szintén bajnokként játszotta le az utolsó meccsét, hazai pályán fogadta a biztosan második DVSC-t: a legjobbak csatájából végül a győriek jöttek ki jobban, 31–30-ra nyertek, ezzel pedig 

veretlenül lettek aranyérmesek.

Az ETO akadémiája kimagaslóan eredményesen szerepel az idén, az U16-os bajnoki cím már megvan, az U20-as, az U18-as és az U15-ös csapatra pedig egyaránt négyes döntő vár.

Másodikként a DVSC, harmadikként pedig a Szombathelyi KKA zárt.

(Kiemelt képünkön: a Szeged U16-os bajnokcsapatának több tagja Fotó: Sólya Eliza/Pick Szeged)

kezilabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Birkózás: Koleszár Ármin bronzérmes az U15-ös Eb-n

Utánpótlássport
3 órája

Kovács Attila: Senkitől sem várom el, hogy bajnok legyen

Utánpótlássport
6 órája

Kosárlabda: pécsi akadémia – ahol a kiválóság az alap

Utánpótlássport
Tegnap, 16:00

Evezés: nyolc magyar indulóval kezdődik az U19-es Eb

Utánpótlássport
Tegnap, 9:06

Jégkorong: Baróti Bence megérett a légiós létre

Utánpótlássport
2026.05.21. 20:10

Labdarúgás: legyőzte a svájciakat az U16-os válogatott

Utánpótlássport
2026.05.21. 17:42

Vívás: ketten is elhagyják a junior női kardcsapatot

Utánpótlássport
2026.05.21. 09:09

Labdarúgás: döntetlent játszott Ausztriával az U17-es válogatott

Utánpótlássport
2026.05.20. 16:29
Ezek is érdekelhetik