Kézilabda: a Pick Szeged és a Győri ETO az U16-os bajnok

Szombat délután véget ért az U16-os fiú országos bajnokság 2025/2026-os évada: a csapatok Kelet- és Nyugat-csoportra osztva kezdték meg a szereplést az ősszel az alapszakaszban, amelyből a négy-négy legjobb együttes jutott be a Felsőház küzdelmeibe, annak utolsó mérkőzéseit pedig ma játszották le.

A legfontosabb kérdés egy fordulóval a vége előtt már eldőlt: a Pick Szeged korosztályos gárdája lett a bajnok, ezzel az akadémia a klubhonlap beszámolója szerint

az első utánpótlásban szerzett aranyérmét ünnepelhette.

A szegediek a keleti alapszakaszcsoportot majdnem hibátlanul nyerték meg, tizennégy meccsükből tizenhármat megnyertek, egyetlen döntetlen csúszott be a sorba, majd a Felsőházban is magabiztosan meneteltek, a szakasz során az első hét bajnokijukat megnyerték (ráadásul többet kimondottan kiélezett csatában: egyszer egy-, háromszor pedig kétgólos sikernek örülhettek), a széria pedig már bajnokként az utolsó körben szakadt meg, a győzelmével bronzérmet szerző Veszprémi KKFT ellen kaptak ki 34–26-ra.

Szász Bálint vezetőedző ehhez mérten nem volt elégedett a látottakkal, bár valószínűleg nem bánkódik, hiszen csapata nagy sikert ért el.

Másodikként a Ferencváros zárt, a harmadik pedig – ahogyan említettük – a Veszprémi KKFT lett.

Jár a taps – az ETO-s lányok U16-os bajnokok lettek Forrás: Facebook/Győri ETO KC Utánpótlás

Ugyanilyen volt a korosztályban a leányszakág versenyének lebonyolítása is, aminek a fiúkéhoz képest pár nappal hamarabb lett vége: a Győri ETO már szintén bajnokként játszotta le az utolsó meccsét, hazai pályán fogadta a biztosan második DVSC-t: a legjobbak csatájából végül a győriek jöttek ki jobban, 31–30-ra nyertek, ezzel pedig

veretlenül lettek aranyérmesek.

Az ETO akadémiája kimagaslóan eredményesen szerepel az idén, az U16-os bajnoki cím már megvan, az U20-as, az U18-as és az U15-ös csapatra pedig egyaránt négyes döntő vár.

Másodikként a DVSC, harmadikként pedig a Szombathelyi KKA zárt.

(Kiemelt képünkön: a Szeged U16-os bajnokcsapatának több tagja Fotó: Sólya Eliza/Pick Szeged)