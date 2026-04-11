Nemzeti Sportrádió

Úszás: Milák Kristóf hat számban indul az ob-n

2026.04.11. 08:42
Milák Kristóf is ott lesz a szerdán kezdődő ob-n (Fotó: Kovács Péter, archív)
Címkék
úszás úszó ob Milák Kristóf
Bár a nevezési listán még nem szerepel a neve, lapunk információja szerint Milák Kristóf ott lesz a szerdától vasárnapig tartó úszó országos bajnokságon, amelyet a sportág történetében először Sopron rendez meg.

 

Már mindenki rajta van, már szerepel az úszók országos bajnokságának nevezési listáján Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf, nemrég felkerült rá Sárkány Zalán is, ő is hazaért Amerikából, ott van az indulók között például Késely Ajna, vagy éppen Fábián Bettina is – két név azonban hiányzik.

Az egyik Kós Huberté, aki már február végén elárulta lapunknak, hogy ezúttal nem utazik haza az ob-ra, helyette inkább „nyugodtan” készül Texasban az augusztusi kontinensviadalra.

A másik Milák Kristófé.

A kétszeres olimpiai bajnok kapcsán időnként felröppenek hírek, hogy edz – hol arról hallhatunk, hogy csak a konditeremben, hol arról, hogy már a medencében is. A találgatások helyett annyit rögzítsünk, hogy Milák Kristóf egy éve versenyzett legutóbb, akkor ott volt a kaposvári országos bajnokságon (nyert 100 gyorson és 200 pillangón, második lett 50 és 100 pillangón – utóbbi számban Kós nyert), ám utána nem indult a szingapúri világbajnokságon.

Szabó Álmos, Milák trénere akkor úgy fogalmazott, egészségügyi gondok és a belső tűz hiánya miatt hozták meg ezt a döntést a távolmaradásról. 

Lapunk biztos forrásból úgy tudja, hogy hamarosan felkerül Milák Kristóf neve a rajtlistákra – a nevezési határidő április 12-én éjfélkor jár le, vagyis van még idő az adminisztrációs formaságok intézésére, de ez minden bizonnyal inkább csak amolyan taktikai időhúzás, hiszen a bajnok sohasem szerette, ha túl sokat foglalkoztak vele, az utóbbi években pedig ez különösen igaz volt, talán úgy van vele, minél később derül ki, hogy valóban indul az ob-n, annál kevesebben „zaklatják”.

Értesüléseink szerint Milák hat egyéni számot vállal Sopronban (hogy mindet le is ússza-e, majd meglátjuk), mégpedig az 50, 100 és 200 gyorsot, valamint az 50, 100 és 200 pillangót – úgy tudjuk, utóbbi távon, vagyis fő számában 1:55 alatti időt vár magától. Csak emlékeztetőül: egy éve Kaposváron 1:56.13-mal nyert, a 2022 júniusában a budapesti világbajnokságon úszott világcsúcsa pedig 1:50.34.

 

