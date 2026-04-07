Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: világbajnok nevét viseli a Makovecz-stílusú uszoda

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.04.07. 12:02
Címkék
úszás ns-képeslap Hargitay András uszoda
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Budakesziről érkezett képeslap.  

2023 novemberében adták át Budakeszi tanuszodáját, amelyet Magyarország első úszóvilágbajnokáról, a Pest vármegyei városban élő és ma már állatorvosként praktizáló Har­gitay Andrásról neveztek el. Az uszoda a 2014-ben indult Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-fejlesztési Program keretében épült meg, mint számos más ilyen sportlétesítmény az országban. Ezeknek a tanuszodáknak az az elsőrendű feladatuk, hogy iskolai keretek között szolgálják ki a szervezett úszásoktatást.

A kormány a budakeszi fejlesztésre másfél milliárd forintot fordított, a Makovecz Imre stílusjegyeit magán viselő épületben egy 25 méteres, hatpályás úszómedence és egy kisebb méretű tanmedence várja a vendégeket.

 „Úgy két éve hívtak fel az önkormányzat képviselő-testületétől, hogy uszodát szeretnének elnevezni rólam. Mondtam, hogy ez büszkeséggel tölt el, örülök, hogy a nevemet fogja viselni egy ilyen intézmény. Az átadási ünnepségen ott voltam, s mi tagadás, jó érzés látni a feliratot: Hargitay András Tanuszoda, jó érzés, hogy az embert szeretik, elismerik” – fogalmazott Hargitay még 2023-ban az utanpotlassport.hu-nak.
 

 

úszás ns-képeslap Hargitay András uszoda
