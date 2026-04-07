NS-képeslap: világbajnok nevét viseli a Makovecz-stílusú uszoda

2023 novemberében adták át Budakeszi tanuszodáját, amelyet Magyarország első úszóvilágbajnokáról, a Pest vármegyei városban élő és ma már állatorvosként praktizáló Har­gitay Andrásról neveztek el. Az uszoda a 2014-ben indult Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-fejlesztési Program keretében épült meg, mint számos más ilyen sportlétesítmény az országban. Ezeknek a tanuszodáknak az az elsőrendű feladatuk, hogy iskolai keretek között szolgálják ki a szervezett úszásoktatást.

A kormány a budakeszi fejlesztésre másfél milliárd forintot fordított, a Makovecz Imre stílusjegyeit magán viselő épületben egy 25 méteres, hatpályás úszómedence és egy kisebb méretű tanmedence várja a vendégeket.

„Úgy két éve hívtak fel az önkormányzat képviselő-testületétől, hogy uszodát szeretnének elnevezni rólam. Mondtam, hogy ez büszkeséggel tölt el, örülök, hogy a nevemet fogja viselni egy ilyen intézmény. Az átadási ünnepségen ott voltam, s mi tagadás, jó érzés látni a feliratot: Hargitay András Tanuszoda, jó érzés, hogy az embert szeretik, elismerik” – fogalmazott Hargitay még 2023-ban az utanpotlassport.hu-nak.

