Európai kézilabdaligák: Ogonovszky Eszter csapata döntős a spanyol élvonalban

A liga honlapja szerint a vendégeknél Zsembery Viktória ugyancsak ötször volt eredményes. A Bera Bera 65-61-es összesítéssel nyerte meg a párharcot.

Az alsóházban Török Lilly egy gólt lőtt a CBM Morvedrében, amely hazai pályán 28–20-ra kikapott a CRA Valladolidtól. Kácsor Gréta két találata ellenére a CSM Slatina 34–28-ra alulmaradt a Dunarea Braila otthonában a román női élvonalban, és a hatodik helyen végzett. Pál Tamara nem szerepelt a vendégek keretében. Töpfner Alexandra és Korsós Dorina együttese, a Rapid Bucuresti a hetedik, Papp Nikoletta csapata, a CS Minaur Baia Mare pedig a nyolcadik lett. Faragó Luca három, Szabó Anna két és Kuczora Csenge egy góljával az Európa Liga-ezüstérmes Thüringer HC 28–27-re nyert a HSG Bensheim/Auerbach otthonában a német női bajnokság bronzmérkőzésén, ezzel véget ért az idény a türingiai együttes számára.

A junior világbajnok Hlogyik Petrának kilenc védése volt a Göppingenben, amely 32–30-as vereséggel távozott a Buxtehuder SV otthonából az alsóházban. Az ugyancsak junior vb-győztes Suba Sára 11 lövést védett a TuS Metzingenben, amely 36–34-re győzött a VfL Oldenburg csarnokában. Szabó Laura két találata ellenére a BSV Sachsen Zwickau 37–21-re kikapott a sereghajtó SV Union Halle-Neustadt vendégeként. Bognár Alex egy gólt lőtt az RK Celje PL együttesében, amely otthon 37–35-re nyert az RK Slovenj Gradec ellen a szlovén férfiliga elődöntőjének harmadik mérkőzésén, ezzel a fináléba jutott. Leimeter Csaba négy góllal vette ki részét a már biztos feljutó Balingen-Weilstetten 40–29-es győzelméből a VfL Eintracht Hagen ellen a német másodosztályban.