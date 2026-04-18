Sárkány Zalán, Ugrai Panna és Jackl Vivien is Eb-szintet úszva lett országos bajnok

Szombaton azért elég jól ment neki, ezúttal is a három „nagy”, vagyis az idősebb Sárkány mellett Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf veselkedett neki leginkább a 30 hossznak.

Aztán: „Aztán Dávid és Rasó nem annyira jöttek, én meg szerettem volna egy jó időt. Az utolsó ötvenen még nagyobb sebességre kapcsoltam, ez leginkább azért volt, mert az amerikai egyetemi bajnoki döntőben is az utolsó hosszon kaptam ki, és itt, Sopronban is ott hajrázott le nyolcszáz gyorson Betlehem Dávid.”

A remek hajrának, s úgy összességében, a remek úszásnak köszönhetően Sárkány Zalán teljesítette ezen a távon a Sós Csaba szövetségi kapitány által előírt szintet. Vasárnap jöhet a 400 gyors, hétfőn meg már egy utazás is, mégpedig vissza, Amerikába – sajnos Sárkány Zalán felkészülését az Eb-re és a záró vizsgákra némiképp hátráltatja, hogy vállfájdalommal küzd: „A bal kezemmel egyáltalán nem érzem a vizet…”

Ez nem túl jó hír, az már inkább, hogy a nap végén Jackl Vivien újfent megmutatta, kezd újra a régi lenni: Kocsis Márta tanítványa Sopronban már teljesítette az Eb-szintet 1500 gyorson, szombaton megtette ezt nyolcszázon is, mégpedig egyéni csúccsal.

A nyári Eb-re eddig Kós Hubert (200 hát, 200 vegyes), Németh Nándor (100 gyors), Sárkány Zalán (1500 gyors), valamint Jackl Vivien (800, 1500 gyors) és Ugrai Panna (200 gyors) úszta meg a szintet.

VÉLEMÉNYEK Ugrai Panna: A száz gyors eredménye azért már mutatta, hogy jó formában vagyok, és eleve a kétszáz gyorsot „néztem ki” magamnak, hogy ott talán már Sopronban teljesíthetem az Eb-szintet. Százon hét tizedet dobtam le az egyéni csúcsomból, kétszázon pedig hatot, ráadásul a korábbi legjobbamat két éve és júniusban úsztam, biztató, hogy már április közepén ilyen formában vagyok. Németh Nándor: Nálam nincs középút a kétszáz gyors tekintetében: vagy jólesik, vagy nagyon rosszul. A soproni kétszáz gyorsaimra az előbbi kitétel volt igaz, már pénteken sem ment rosszul és aztán szombaton, a döntőben sem. Szerettem volna 1:48-on belüli időt, sikerült, ráadásul „1:47 elejét” mentem, de nem biztos, hogy világversenyen foglalkoznom kell ezzel a számmal, hiszen 1:45-re képesek a legjobbak.

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SOPRON

Férfiak. 200 m gyors. Országos bajnok: Németh Nándor (FTC, edző: Plagányi Zsolt) 1:47.39, 2. Kakuk Koppány (Kaposvári Sportközpont SI) 1:48.65, 3. Kovács Attila (MATE-GEAC) 1:48.68. 1500 m gyors. Ob: Sárkány Zalán (Balatoni Úszó Klub, e: Szokolai László) 14:54.05, 2. Betlehem Dávid (FTC) 14:59.59, 3. Rasovszky Kristóf (FTC) 15:02.62. 100 m mell. Ob: Petróczki Zsombor (Békéscsabai EUK, e: Szarvas János, id. Petróczki Zsombor) 1:01.64, 2. Egri-Martin Marcos (BVSC-Zugló) 1:02.49, 3. Horváth Álmos (Szekszárdi Sportközpont) 1:03.31. 4x100 m vegyes váltó. Ob: BVSC-Zugló (Kós Olivér, Egri-Martin Marcos, Bagi Zoltán, Mészáros Dániel) 3:38.73, 2. FTC (Kovács B., Kutasi M., Takács B., Németh) 3:43.04, 3. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Takács M., Börzsei Zalán, Kocsu, Andor) 3:45.14. Nők. 200 m gyors. Ob: Ugrai Panna (BVSC-Zugló, e: Máté Hunor) 1:57.42, 2. Fábián Fanni (Szegedi Úszó Egylet) 2:01.56, 3. Szabó Lilla (Debreceni Sportcentrum SI) 2:01.99. 800 m gyors. Ob: Jackl Vivien (BHSE, e: Kocsis Márta) 8:27.88, 2. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 8:32.03, 3. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 8:39.81. 100 m mell. Ob: Fángli Henrietta (UNI Győri Úszó Sportegyesület, e: GYÚSE edzői team) 1:08.44, 2. Békési Eszter (BVSC-Zugló) 1:10.22, 3. Nagy-Benedek Izabell (Békéscsabai EUK) 1:10.56. 4x100 m vegyes váltó. Ob: BVSC-Zugló (Szabó-Feltóthy Eszter, Békési Eszter, Komoróczy Lora, Ugrai Panna) 4:05.21, 2. Debreceni Sportcentrum SI (Burián, Halmai, Varga, Senánszky) 4:08.73, 3. Jövő SC (Kokas, Dobra, Kertész, Flück) 4:11.89