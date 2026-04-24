Nemzeti Sportrádió

Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmes az ibizai 10 kilométeres versenyen

2026.04.24. 11:55
Mihályvári-Farkas Viktória öröme (Fotó: Magyar Úszószövetség)
Címkék
nyílt vízi úszás bronzérem Mihályvári-Farkas Viktória Fábián Bettina
Legjobb magyarként Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmet nyert 10 kilométeren a nőknél a nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának ibizai második fordulójában. Fábián Bettina nyolcadikként csapott célba.

A hatalmas hullámok között megrendezett viadalon az FTC Európa-bajnoka kiváló hajrával szerezte meg a harmadik helyet, ezzel pályafutása során először állhatott dobogóra a vk-sorozatban egyéniben. A számot, akárcsak az első állomáson, az olimpiai ezüstérmes ausztrál Moesha Johnson nyerte nagy fölénnyel.

Nagy Napsugár a 35., Miszlai Mira a 36. helyen végzett, ezzel előbbi kiharcolta a jogot, hogy induljon a nyári, Párizsban sorra kerülő Európa-bajnokságon. Mihályvári-Farkas és Fábián Eb-részvétele már korábban eldőlt. A 67 fős mezőnyben szerepelt még az élete első nyílt vízi vk-versenyén induló Késely Ajna, aki feladta a küzdelmet.

ÚSZÁS
NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA
Női 10 km
1. Moesha Johnson (ausztrál) 1:58:51.30 óra
2. Angela Martinez Guillen (spanyol) 1:58:56.30
3. Mihályvári-Farkas Viktória 1:59:01.30
…8. Fábián Bettina 2:00:58.7
…35. Nagy Napsugár 2:08:14.5
…36. Miszlai Mira 2:08:16.3
Később
12.00: férfi 10 km (Tv: M4 Sport)

 

