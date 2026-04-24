Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmes az ibizai 10 kilométeres versenyen

A hatalmas hullámok között megrendezett viadalon az FTC Európa-bajnoka kiváló hajrával szerezte meg a harmadik helyet, ezzel pályafutása során először állhatott dobogóra a vk-sorozatban egyéniben. A számot, akárcsak az első állomáson, az olimpiai ezüstérmes ausztrál Moesha Johnson nyerte nagy fölénnyel.

Nagy Napsugár a 35., Miszlai Mira a 36. helyen végzett, ezzel előbbi kiharcolta a jogot, hogy induljon a nyári, Párizsban sorra kerülő Európa-bajnokságon. Mihályvári-Farkas és Fábián Eb-részvétele már korábban eldőlt. A 67 fős mezőnyben szerepelt még az élete első nyílt vízi vk-versenyén induló Késely Ajna, aki feladta a küzdelmet.

ÚSZÁS

NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA

Női 10 km

1. Moesha Johnson (ausztrál) 1:58:51.30 óra

2. Angela Martinez Guillen (spanyol) 1:58:56.30

3. Mihályvári-Farkas Viktória 1:59:01.30

…8. Fábián Bettina 2:00:58.7

…35. Nagy Napsugár 2:08:14.5

…36. Miszlai Mira 2:08:16.3

Később

12.00: férfi 10 km (Tv: M4 Sport)