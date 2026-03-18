Tizenöt magyar úszó indul a hétvégén az Európa-bajnokság párizsi főpróbáján

A hazai szövetség beszámolója szerint a nyári kontinensviadal főpróbájának tekinthető eseményről hiányoznak majd az Egyesült Államokban készülő magyar úszók, valamint az antwerpeni Flanders-kupán induló Fángli Henrietta és Senánszky Petra.

Erre az évre változtak a válogatási elvek a világversenyekre, mindenki „tiszta lappal” vág neki a szezonnak, az Eb-csapatba kerüléshez teljesíteni kell a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott szinteket. A szövetség tájékoztatása szerint erre már most, a párizsi viadalon is lehetőség lesz, a mezőny nagy része ugyanakkor április közepén, a Sopronban sorra kerülő országos bajnokságon kerülhet „kihegyezett” formába.

A mostani versenyt ugyanabban a komplexumban tartják, amelyben majd az augusztusi Európa-bajnokságot is: a saint-denis-i futballaréna szomszédságában, az olimpiára épült uszodában, amelyben 2024-ben a vízilabdatorna első heti meccseit, valamint a műúszás és a műugrás ötkarikás versenyeit is rendezték.

A francia fővárosban sorra kerülő viadalon a teljes francia élmezőny mellett a német, a görög és a holland válogatott is képviselteti magát, illetve a britek háromszoros olimpiai bajnoka, Adam Peaty is indul.

Az előfutamok mindennap 9.30-kor, a döntők – A- és B-finálé is lesz minden számban – 18 órakor kezdődnek.

A MAGYAR CSAPAT NÉVSORA

Férfiak

Bagi Zoltán (50-100 gyors, 50 pillangó)

Holló Balázs (200 pillangó, 200-400 vegyes)

Jászó Ádám (50-100-200 gyors, 50 hát)

Kovács Benedek (50-200 hát)

Kovács Botond (50 mell, 200 pillangó, 200-400 vegyes)

Márton Richárd (200-400 gyors, 200 pillangó)

Németh Nándor (50-100-200 gyors)

Rácz Zsombor (50-100-200 hát)

Szabó Szebasztián (50 gyors, 50 pillangó)

Zombori Gábor (400 gyors, 400 vegyes, 100 mell)

Nők

Békési Eszter (50-100-200 mell)

Burián Kata (50-100-200 hát)

Késely Ajna (400-800-1500 gyors)

Szabó-Feltóthy Eszter (200 hát, 200 pillangó, 400 vegyes)

Ugrai Panna (100-200 gyors, 100 pillangó)